Boston River-Nacional en Florida: cómo verlo, horario y probables formaciones

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional debutará en el Torneo Apertura enfrentando a Boston River este domingo desde las 20:30 horas en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Los tricolores no contarán con Gonzalo Carneiro ni Ignacio Suárez producto de sus respectivas expulsiones en el clásico de la Supercopa, y tampoco con Nicolás López, que arrastra molestias en la zona lumbar y no viajó.

Jadson Viera perfila un once con cambio de sistema (de 4-3-1-2 a 4-4-2) y tres modificaciones respecto al partido ante Peñarol: Federico Bais, Tomás Verón Lupi y Maximiliano Silvera suplantarían a Juan Pablo Patiño, López y el propio Carneiro.

El probable equipo bolsilludo tendría a Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Tomás Verón Lupi, Christian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos: Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

El rival

Del otro lado está el Sastre, que llega tras ser campeón de la Copa de la Liga AUF luego de derrotar a Progreso en la final.

Boston River formaría con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Fredy Martínez; Francisco Barrios, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Gastón Ramírez; Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio.

Andrés Matonte será el árbitro principal, mientras que Pablo Llarena y Franco Mieres oficiarán de asistentes y Andrés Martínez de cuarto. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.

El partido se podrá ver por DIRECTV, las señales de eventos de los cables, Disney + y Antel TV, única opción sin costo extra respecto a su servicio habitual y, de momento, provisoria.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy