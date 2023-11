Bolivia: Colombiano de 38 años fue citado por primera vez para enfrentar a Uruguay

Eliminatorias

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El nuevo seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, sorprendió este martes en su primera lista de citados para los partidos de eliminatorias de la Copa del Mundo ante Perú en La Paz y Uruguay en Montevideo, con el llamado a un delantero colombiano de 38 años.



Jair Alejandro Reinoso Moreno, nacido el 7 de junio de 1985 en Cali, se nacionalizó boliviano en abril de 2019 y ayer fue convocado por primera vez para defender a la selección del país en el que se metió en el top-10 histórico de goleadores de Primera División con 166 tantos.

“Es el boliviano más goleador en la Liga”, explicó Zago sobre el llamado a Reinoso, quien defendiendo al Aurora lleva 16 goles en esta temporada. Más arriba aparecen el dominicano Dorny Romero (19) y los argentinos Enrique Triverio (19) y Martín Prost (18).

Reinoso comenzó su formación en el América de Cali y pasó por Villa Dálmine, River Plate, Tiro Federal y Renato Cesarini durante su etapa de formación, para luego tener un pasaje por Nantes de Francia y la Universidad de Miami. No obstante, recién debutó en 2008 en Bolívar.

El colombiano tuvo un primer pasaje por Aurora entre 2010 y 2011 y jugó en Shenzhen Ruby de China, Once Caldas y Cúcuta de Colombia, The Strongest, Cobreloa, Zhejiang Yiteng de China, Indy Eleven de Estados Unidos, y desde 2017 no se mueve de Bolivia. Primero pasó por San José (2017-18), luego volvió a The Strongest y este año llegó al Aurora.



El flamante seleccionador boliviano, sustituto del argentino Gustavo Costas, piensa en una experimentada dupla de delanteros entre Reinoso y Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador en la historia de la Verde con 31 conquistas.

Además de Reinoso, hay otros 18 jugadores del medio local que integran esta nómina de 27, que fue confeccionada en base al “momento que viven los jugadores”, sumado al “aspecto histórico” en la selección y la “proyección” de los más jóvenes, según explicó Zago.

Los ocho citados del exterior son el zaguero Luis Haquín (Deportivo Cali), el lateral izquierdo Roberto Carlos Fernández (Baltika de Rusia), los mediocampistas Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta de Chipre) y Moisés Villarroel (Águilas Doradas de Colombia), y los delanteros Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle) y Jaume Cuéllar (Barcelona B).

LOS 27 CONVOCADOS

ARQUEROS: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).



DEFENSORES: Diego Medina, Pablo Vaca y Héctor Cuéllar (Always Ready); Diego Bejarano, José Sagredo y Jario Quinteros (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali-Colombia), Roberto Carlos Fernández (Baltika-Rusia) y Denilson Durán (Blooming).



MEDIOCAMPISTAS: Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Leonel Justiniano (Bolívar); Moisés Villarroel (Águilas Doradas-Colombia), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta-Chipre), Miguel Terceros (Santos-Brasil), Jeyson Chura y Jaime Arrascaita (The Strongest); Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh-Israel) y Rodrigo Ramallo (Aurora).



DELANTEROS: Marcelo Martins (Independiente del Valle-Ecuador), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaume Cuéllar (Barcelona B-España), Carmelo Algarañáz (Bolívar) y Jair Reinoso (Aurora).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy