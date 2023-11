Boca Juniors: Jorge Almirón renunció a la dirección técnica tras siete meses en el cargo

Fútbol Internacional

El director técnico de Boca Juniors, Jorge Almirón, tomó este domingo la “decisión personal” de no seguir dirigiendo al equipo xeneize, un día después de perder la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense por 2-1 en Río de Janeiro.



Según comunicó el club “a socios, socias y simpatizantes” en sus redes sociales, el entrenador de 52 años informó “después de las 21 horas” que tanto él como su cuerpo técnico, con contrato vigente hasta fin de temporada, “habían tomado la decisión personal de no continuar como entrenadores”.



“Nuestra institución agradece los servicios prestados por todos ellos y les desea el mayor de los éxitos para el futuro”, agregó el mensaje difundido por el club a través de Twitter.



Según había adelantado la prensa local, el entrenador se reunió en el predio de Boca Juniors, en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), al regresar de Brasil, con el vicepresidente del club, el exfutbolista Juan Román Riquelme, para manifestarle su intención.



Además de la derrota en sí en el choque, que podía haber supuesto la séptima Copa Libertadores para el Xeneize, el malestar palpable en el seno del equipo por algunas decisiones tomadas este sábado por Almirón durante la final habrían sido el detonante para su salida.



Uno de los jugadores más molestos fue el defensor Nicolás Figal, quien no esperó a que el encuentro terminase y, cuando fue sustituido en el minuto 112 por su compañero Bruno Valdez, expresó enojado ante las cámaras de televisión: “No te puedo creer”.



La plantilla xeneize está citada para entrenarse este lunes a las 15 horas con vistas al duelo de este miércoles contra San Lorenzo, correspondiente a la Copa de la Liga. Este rival fue precisamente el primero que tuvo en su ciclo como entrenador auriazul, en abril pasado.



Se desconoce si Mariano Herrón, quien ya asumió el cargo interino tras la salida de Hugo Ibarra en marzo pasado en el debut en la Libertadores 2023 contra el Monagas venezolano (0-0), se encargará de la dirección hasta final de temporada o llegará otro técnico.



Boca Juniors, muy mal ubicado en la Copa de la Liga, en la que se encuentra a siete puntos de los puestos que permiten jugar los playoffs por el título, se juega en esta parte final de la campaña acceder a la Copa Libertadores 2024.



Por el momento, según la Tabla Anual, se encuentra en zona de Sudamericana y a tres puntos de los puestos de Libertadores. Además, está clasificado para las semifinales de la Copa Argentina, que debe disputar este mes contra Estudiantes de La Plata y que otorga un cupo.



Almirón llegó como técnico a Boca Juniors el pasado 10 de abril para sustituir a Ibarra, quien dirigía el equipo auriazul desde julio de 2022 y que fue despedido el 28 de marzo de este año.



Sin duda, el principal objetivo de este año en el club azul y oro era alcanzar la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca, que no gana desde 2007 -ante el Gremio brasileño- y cuya última final -antes de la que perdió anoche- era la de 2018, cuando cayó ante River Plate.



EFE / FútbolUy