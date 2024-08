Boca: Campeón del mundo habló de Cavani y del equipo, y dejó un mensaje: “A vos, Saracchi”

Fútbol Internacional

Cristian Traverso, otrora defensor o mediocampista central de Boca Juniors que fue campeón de América en 2000 y 2001, intercontinental en 2000 y de la Sudamericana en 2004, habló del presente del equipo en su canal de YouTube. Todavía en caliente, fue muy crítico con el plantel tras el 1-1 del pasado sábado ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El resultado lo dejó 15º a seis puntos del líder Huracán.

“En todo el barullo, rescato a Merentiel”, sostuvo, y destacó que el sanducero “hace todo bien”. “La agarra, la lleva, se tira a los pies, baja a recuperar, es molesto, hace diagonales y genera situaciones de gol. Lo quiero todo el tiempo porque te resuelve un montón de cosas. Hay otros que hacen su función y nada más. Tienen que salirse un poco del libreto”, comentó.

Sobre Edinson Cavani, lamentó que “se metió cuatro o cinco piques para atrás, cuando lo que mejor le dio al equipo fue lo otro”. Lo ha elogiado en reiteradas ocasiones, y el hecho de que baje a recuperar la pelota lo considera una falla de Diego Martínez, el director técnico.

“Nosotros en la historia no tuvimos tanto delantero. No tuvimos un Cavani; tuvimos un [Martín] Palermo. No vino una figura del extranjero con la carrera de Cavani. Tenés a Cavani, boludo ¡Figura mundial! Hacele llegar la pelota. Lo único que tiene que hacer Cavani es ‘ping, ping’, bajársela a los que vienen de frente, girar y cuando le tiran un centro, ir a rematar. No tiene que correr a los tipos para recuperar la pelota. No tiene que correr 70 metros para atrás”, expresó.

Lamentó la displicencia del plantel y afirmó que “el jugador se tiene que dar cuenta del lugar en el que está”. “No es necesario que te vengan a apretar. Si te vienen a apretar y empezás a jugar bien, es un problema tuyo. No estás preparado para jugar en Boca. Tenés que estar preparado desde el vamos para saber que todos los rivales se van a romper el alma en todos los partidos, como nunca, para ganarte. No te podés relajar”, indicó.

En ese sentido, dejó un mensaje a Marcelo Saracchi, quien fue dejado al margen de la convocatoria por el entrenador, con quien tuvo un intercambio en la semana. Según medios argentinos, la forma en que el uruguayo pidió más participación en el equipo molestó al cuerpo técnico.

“Saracchi, te hablo a vos. Yo con Carlos [Bianchi] hice la de Saracchi y lo arreglamos de otra manera. Te tenés que ganar el puesto día a día. En Boca nadie te regala nada. Eso el jugador lo tiene que saber. Si jugás displicente, para afuera. El mediocampista de Boca no puede perder una pelota de trabar”, señaló, y criticó además al entrenador por el manejo de la situación.

