Boca: Ayrton Costa recibió la visa para el Mundial y contó la insólita razón de la demora

Este viernes por la tarde, Boca Juniors recibió la buena noticia de que el defensa Ayrton Costa fue habilitado por Estados Unidos para ingresar al país y, de esa forma, disputar el Mundial de Clubes, certamen en el que el Xeneize debutará este lunes a las 19:00 horas ante Benfica.

La visa de Costa había sido denegada hasta en tres ocasiones debido a que tiene abierta una causa por tentativa de robo de 2018, pero todo se solucionó en la tarde del viernes. El defensa viajó de inmediato y este sábado, ya en Miami, explicó lo sucedido.

“Me dijeron que me iban a confirmar la visa por mail y no me la mandaron. Me llamaron de un número oculto como cuatro veces y no quería atender, pero lo hice y me dijeron que vaya a buscarla”, dijo ante los medios.

Contó que a la primera persona que le contó fue a su madre porque “es la primera que está cuando se apagan las luces”.

“Estoy muy contento de estar acá. Agradecido con el club, que me aguantaron hasta el final, y al Russo [se refiere a Miguel Ángel, su entrenador, que tiene Russo como apellido, no como apodo], que se la jugó y me metió en la lista”, ahondó.

Con respecto a las últimas horas, señaló: “Yo mucho no le di bola, pero mi mamá mira todo y a ella le duele porque se dijeron muchas boludeces”. “Hubo mucha gente que tiró la mala y acá estamos”.

“Mis amigos me mostraban videos de la gente de Boca que estaba acá, daba todo por estar acá”, indicó, y cerró hablando del grupo con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City: “Tenemos un gran equipo y somos Boca, no nos olvidemos de eso. Somos muy grandes”.

Se espera que Costa no juegue este lunes debido a que no ha entrenado a la par del grupo en la semana y al largo viaje, pero estará a disposición. El que seguro no jugará será Edinson Cavani, que arrastra molestias.

