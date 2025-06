Fútbol Internacional

Blooper en Mundial de Clubes: “gritaron cinco minutos un gol que vimos todos que no era”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Dentro del entretenido 0-0 protagonizado por Al-Ahly e Inter Miami este sábado en el partido inaugural del Mundial de Clubes, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, lo más parecido a un gol fue una jugada que muchos celebraron como tal.

A los 19 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi ejecutó un tiro libre por afuera de la barrera, con mucho efecto, y la pelota pasó a escasos centímetros del arco defendido por Mohamed El Shenawy.

El balón pegó del lado de afuera de la red y no siguió su trayectoria, lo que confundió a miles que se quedaron gritando gol. Messi se tomó la cabeza y la jugada no generó confusión para ningún jugador, pero en la tribuna hubo quienes no se dieron cuenta.

La reacción del periodista argentino Flavio Azzaro a esa jugada se hizo viral. “Es muy difícil analizar esto, gente. Gritaron cinco minutos un gol que vimos todos que no era”, expresó, apuntándole a la poca cultura futbolística de los hinchas norteamericanos.

“Una chica al lado mío gritaba ‘gol’. La miro y le digo: ‘señorita, ¿cómo gol? ¿Usted no se da cuenta que Messi se agarró la cabeza y se fue caminando? Eso no es gol. Gol es cuando sacan del medio y dice 1-0 en la pantalla’”, expresó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy