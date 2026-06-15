Mundial 2026

Bielsa y los periodistas capítulo “media day”: “No soy modelo, no hay qué explicar”

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Una situación particular se dio durante la conferencia de prensa tras el 1-1 de Uruguay y Arabia Saudita en Miami, que tuvo una vez más a Marcelo Bielsa como protagonista.

Una periodista norteamericana del medio US Today lo consultó al DT sobre su forma de encarar el “media day” previo al debut en la competencia, con la mirada baja y gesto adusto, algo que hizo que el entrenador aprovechar para marcar lo “raro” de la consulta.

?????? Marcelo Bielsa se negó a hacer cualquier gesto durante la sesión de fotos oficial de la Copa del Mundo.



El entrenador uruguayo ha denunciado repetidamente el torneo en Estados Unidos, criticando sus excesos comerciales y políticos. ????? pic.twitter.com/6PHyzC4WTb — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 15, 2026

“No tengo ninguna respuesta”, comenzó diciendo y agregó: “Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí”.

“También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores en este momento y no son explicaciones que deba dar”, dijo para cerrar.

Y no contento, tras una pregunta de otro periodista árabe, decidió retomar con el tema:

“Respecto de la pregunta anterior, creo que tiene un límite lo que hay que explicar. Si uno usa lentes por qué los usa, si mira hacia abajo o arriba, si mira los ojos. Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas”.

No hay nada de malo, se puede usar lentes, mirar hacia arriba o hacia abajo. No tenemos la obligación de actuar como modelos para respetar las pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”.

"NO TENGO QUE DAR NINGUNA EXPLICACIÓN. ME SACARON LA FOTO COMO ME LA SACARON, NO SOY UN MODELO"



??? El Loco Bielsa contundente al responder sobre sus fotos del Mundial



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