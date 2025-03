Bielsa y el empate en la altura con Bolivia: “Fueron mejores que nosotros y nos dominaron”

Eliminatorias

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se refirió al empate sin goles ante Bolivia en El Alto y aseguró que el segundo segmento de las Eliminatorias no está siendo igual de bueno que el primero para la Celeste.

Bielsa, en conferencia de prensa, comenzó analizando el equipo y mencionó: “Hoy prácticamente lo único que conseguimos es que el primer tiempo fuera mejor que el segundo, ya que dispusimos de muchas oportunidades para crear peligro y no lo hicimos. Se dieron acciones que ameritaban terminar con remates peligrosos y no sucedió”.

“El rival fue mejor que nosotros obviamente, no puedo negarlo, dominó el partido, creo muchas situaciones de gol”, dijo sin dudar, para ampliar: “No voy a elogiarlo porque parecería un recurso para darle otra dimensión a nuestra actuación. No estoy diciendo que jugamos ante un buen rival, sino que el adversario jugó bien y lo hizo mejor que nosotros. No estoy buscando justificaciones sino exponiendo la realidad”.

“Nosotros dependemos más de los metros recorridos y la intensidad que Bolivia porque ellos juegan todo a suerte y verdad y es natural que así lo hagan”, reflexionó y fue a más: “Defendían con muy pocos y atacaban con muchos. Tuvimos ambición de tratar de ganar el partido y cuando pudimos atacar éramos más que ellos, pero a la vuelta para defender como los volantes de ellos no habían bajado estaban atrás de los nuestros y nos costaba evitar el peligro”.

El once

Consultado sobre el once que paró ante Argentina y el que diseñó para este partido ante los del altiplano, mencionó que era algo que tenía pensado: “Imaginaba que iban a jugar los habituales [titualres, en el Centenario] y los que están por detrás contra Bolivia”.

“Mathías Olivera y Sebastián Cáceres son de nivel similar, Giménez y [Ronald] Araujo lo mismo, Nández y Varela también, Bentancur, Ugarte, Valverde, De La Cruz, De Arrascaeta son de parecido nivel, etc”, mencionó acerca de la paridad de niveles: “Hay bastante similitud entre ellos. Trabajamos mucho tratando de tener una idea de cómo jugarlo [en El Alto], pensé en que iniciaran cinco futbolistas de los titulares ante Argentina y que luego terminaran otros cinco, y de los que son alternativa también. Como verán no me salió tan bien como yo esperaba”.

“Sentí en el primer tiempo que lo podíamos ganar, después el partido se desequilibró y se repitió esa sensación al final del segundo tiempo. No se puede comentar eso pensando nada más en los goles que podíamos haber convertido, porque estuvo alternado por muchos goles errados por ellos”, adicionó.

Y dijo acerca del equipo local: "Tienen un gran predominio de jugadores jóvenes, zurdos, creativos y una idea para jugar al futbol que sinceramente merece ser reconocida. Veo que se valora entre comillas lo que hace este Bolivia, y si termina entre los tres últimos va a perder valor lo que digo".

"Desde mi punto de vista no es determinante para su nivel jugar en la altura, esa es mi fantasía, creo que jugarían igual en el llano, que están armando el equipo actual y desde la próxima Eliminatoria, muchas cosas que invitan al optimismo", cerró.

