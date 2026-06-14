Bielsa reveló la fórmula celeste antes del debut mundialista: “No tiene ningún secreto”

Mundial 2026

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El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, pasó por la conferencia de prensa previo al debut de este lunes a las 19 horas en Miami ante Arabia y dejó varios conceptos importantes: “La forma en que jugamos no tiene ningún secreto".

“Lo del vuelo no nos generó ninguna complicación”, comenzó diciendo el DT argentino sobre la demora en la salida desde México para llegar a la cita por problemas con el papeleo que no realizó FIFA.

Tras cerrar ese tópico se refirió a la preparación realizada en el Complejo Celeste y la decisión de cómo se planificó: “Haber preparado el Mundial en Montevideo está directamente vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Hay algunos futbolistas que pasaron de la temporada 2024/25 al Mundial de Clubes y ade allí a 25/26 también con mucha exigencia y carga”.

“Nos pareció buena idea las dos semanas iniciales llevarlas adelante en Montevideo, donde los jugadores tuvieron obligaciones constantes, pero también vida familiar, algo que pensé que era necesario. Luego se completó con la puesta a punto de una semana en Playa del Carmen”.

Los titulares

Bielsa, al responder sobre el equipo titular ante los árabes, tampoco tuvo reparos en mencionar: “Siempre se lo doy primero a los jugadores, pero, de todas maneras tengo la sensación que ustedes no necesitan de mi para saber cómo vamos a formar”.

“La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de confección otro ofensivo, otro intermedio, dos extremos y un nueve”, con esto dejando al descubierto la forma en que utilizará a Viñas y Darwin Núñez.

“La forma en que jugamos no tiene ningún secreto”, siguió argumentando y fue a más: “Tratamos de elaborar la salida, la posesión, atacar con mucha gente, estar más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Eso son intenciones que después hay que confirmar y mucho depende de lo que seamos capaces y también de la oposición que se presente”.

Para dar luego una pincelada sobre Arabia Saudita: “Es un rival con individualidades de peso. No creo que encontremos adversarios fáciles o accesibles en el camino, en todo caso, cualquier definición de ese tipo se verá después de los partidos y en base a las diferencias que se puedan establecer”.

Otros temas

Bielsa fie consultado también sobre las pausas de hidratación que tanta polémica generan y fue claro sin ahondar mucho: “Es una decisión tomada, los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregué opiniones”.

Sobre le hecho de participar en su tercer Mundial (previamente con Argentina en 2002 y luego con Chile en 2010) mencionó: “Ser parte de estos eventos donde lo mejor del futbol mundial se reúne, siempre es un placer. Obviamente lo que sucedió en cada una de esas competencias impide las comparaciones: el futbol del 2002 era uno, la competencia de Sudáfrica otra y las diferencias son muy grandes. Es difícil compararlas”

Tampoco eludió elogiar a Federico Valverde al determinar su importancia: “Desde que se incorporó con nosotros, instantáneamente la influencia de su juego y enormes recursos se vieron reflejados en nuestro equipo”.

Y cerró hablando de España, último rival de la fase de grupos y gran candidato al título: “Es de admirar el proceso que lleva adelante como selección. Además de la realidad que tiene en la calidad de sus jugadores, tienen una belleza en el juego y lo hacen bien de verdad. Tengo la sensación que tienen futbolistas para los próximos 15 años. El estilo del modelo de juego es admirable y el entrenador es decisivo en eso”:

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