Bielsa explicó lesiones de Giménez, De Arrascaeta y Araujo: “Nos sentimos responsables”

Mundial 2026

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El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, pasó por la conferencia de prensa previo al debut de este lunes a las 19 horas en Miami ante Arabia y cómo siempre dejó conceptos muy interesantes, entre ellos la explicación de las lesiones de José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo.

“Son tres situaciones distintas”, dijo para comenzar a dar un parte caso por caso, detallado y autocrítico: “Giménez tuvo un problema en el tobillo y se incorporó a la preparación una semana más tarde porque la gente que monitoreó toda su situación está acostumbrada a trabajar con él y el jugador confía mucho en ellos para su recuperación. Finalmente hace 15 días que está con nosotros y está curado”.

“De Arrascaeta desde el momento que se incorporó a la preparación con la selección estuvo acompañado con una persona [Laniyan Neves, su fisioterapeuta] que lo ayudó en la última parte de su carrera”, argumentó, para hablar específicamente de la dolencia que lo afectó en los entrenamientos: “Él tuvo una lesión muscular y eso es siempre responsabilidad de los que manejamos a un jugador que además está en recuperación [se recupera de una fractura de clavícula desde fines de abril] y lo asumimos”.

Pero el argentino advirtió para dar mayor claridad a lo sucedido: “Todo lo que se hizo, cada sesión, cada carga, fue consensuada entre la persona que lo acompaña y representa el cuerpo médico del Flamengo, Giorgian y nosotros. Que un jugador se desgarre durante la preparación, necesariamente debe interpretarse como un error. Tomamos todas las medidas para evitarlo, pero sucedió”.

El del Barcelona

Tampoco eludió hacer referencia al caso de Ronald Araujo y contó: “Llegó con un problema muscular que no era serio, de hecho en los últimos seis meses no tuvo ninguna lesión en Barcelona”.

“También tuvo un desgarro”, confirmó, y aseveró: “Repito, si se desgarra entrenando, hay algo que esta mal. El está trabajando con un grupo de gente de su confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con ellos y el propio Araujo. Nos sentimos responsables, pero no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos”.

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