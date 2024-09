Bielsa explicó la sorpresiva salida de Facundo Torres y aseguró que le dio “gran tristeza”

Selección

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, explicó en conferencia de prensa la decisión de reemplazar a Facundo Torres ante Venezuela, algo que de lo cual se atribuyó la responsabilidad y aseguró le generó “tristeza”.

Torres, ingresó a los 53’ reemplazando a Brian Rodríguez, pero para sorpresa de todos salió a los 87’ para que viera acción Nicolás Fonseca, algo que el entrenador explicó con pesar.

“Hay veces que los jugadores, que son los que públicamente enfrentan la evaluación, no son responsables de los errores que cometemos los entrenadores”, comenzó diciendo.

“Con el desarrollo del partido fui entendiendo y me dio mucha tristeza que tuviera que retirar del campo a Facundo Torres que había ingresado. Entendí que si no robustecíamos aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar a mantener el arco en cero”, referenció.

“Cuando entro Facundo, que para mi gusto lo hizo manejando bien la pelota, el duelo no se había volcado todavía a favor de Venezuela, pero, en los últimos minutos decidí quitarlo porque él propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar”, mencionó, y agregó: “Por eso incluí a un tercer volante de perfil defensivo [Fonseca] y a un lateral izquierdo como wing [Saracchi], para tratar que no nos convirtieran”.

“Hay veces que a mi me da mucha tristeza tomar decisiones que afecten a un jugador en particular, especialmente a un chico como Facundo que es pura nobleza, amor por el futbol y por su país, Uruguay. Creí que era necesario hacerlo”, sostuvo.

“Lo hice ingresar pensando que el escenario del partido le daba un rol que nuestro equipo necesitaba y era posible que él desarrolle. Me di cuenta que había leído mal esa circunstancia, que necesitábamos un bloque que nos hiciera más sólidos defensivamente. Por eso me da tristeza que un jugador tenga que asumir los errores cometidos por una decisión mía”, cerró.

