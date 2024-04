Bielsa: el balance de los amistosos y las ausencias de Piquerez, Darwin Núñez y Suárez

Selección

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, brindó una conferencia de prensa este lunes y se refirió a los amistosos de marzo. Reconoció que “con Euskadi el rendimiento del equipo en general fue bajo”, y, si bien sostuvo que “las normas desnaturalizaron el partido”, no lo tomó como excusa porque “Uruguay no logró jugar bien ni tuvo momentos de buen fútbol”.

“Preparamos el partido en buenas condiciones y el rival, que no tuvo una preparación como la nuestra, se mostró por encima de nosotros colectivamente. Si bien ninguno mereció el triunfo, teníamos más obligación de generar buenos momentos que ellos, y no lo conseguimos. Fue un partido amistoso que lo tomamos con máxima seriedad y mucha dedicación, pero nos costó plasmar en el juego lo que perseguíamos”, señaló.

Ante Costa de Marfil “fue otro tipo de partido”. “Desde las normas que lo rodeaban a la competencia, fue como son los partidos oficiales, ante un rival que representa al fútbol africano, con jugadores destacados y valiosos. Ahí jugamos mejor. El primer tiempo fue parejo y en el segundo bastante mejor que el rival”, opinó.

“En líneas generales superamos al rival, pero sin jugar bien. Dominamos pero no creamos situaciones de gol en proporción a los minutos que tuvimos la pelota. Las sensaciones, si bien no fueron favorables, no eran para generar disconformismo”, comentó, y después dijo que hubo “pocas opciones de gol y mucho tiempo de posesión”.

La ausencia de Piquerez: “Nada grave”

Consultado por la ausencia de Joaquín Piquerez, aclaró que cuando tiene que transmitir alguna decisión, lo hace él cuando considera “que es necesario”. “Nunca utilizo a nadie para que lo haga en mi nombre, y muchísimo menos a una autoridad de la AUF. Siempre me parece que las decisiones que se tomen con un jugador, como las tomo yo, es natural que las comunique yo. Y también es natural que tenga el derecho de comunicar aquellas medidas que me parece es necesario que se hagan públicas. Sino, directamente no las comento”, indicó.

“No pasó nada serio, nada grave, por eso no hice ninguna aclaración, pero ahora que me lo preguntan, se los digo. Tenía un vuelo que no pudo tomar. El vuelo alternativo lo hacía perder días de preparación respecto del partido con Euskadi, que era el que él iba a participar. Y en este tipo de compromisos, que son amistosos, le doy más importancia a la preparación que al partido en sí mismo. Me pareció que abreviándose, por esta dificultad que tuvo, su tiempo de preparación, no tenía sentido que confirmara su convocatoria. El día que él llegaba no era el que yo había contemplado para darle estructura a la preparación del equipo”, añadió.

“En síntesis, a Piquerez le pasó lo que nos ha pasado tantas veces a cualquiera de nosotros en la vida civil: perder un vuelo. Pero nada de lo que se dijo sobre ese tema es como se dijo. Era una situación que no necesitaba ser difundida porque está dentro de lo que considero natural. La dificultad en este caso es que la información la transmitió alguien que no conoce el origen de las decisiones, porque las decisiones las tomo yo y tampoco tengo que explicárselas a nadie si no considero que es útil que lo haga”, concluyó al respecto.

La “acertada” ausencia de Darwin y la no convocatoria de Suárez

Sobre Darwin Núñez, dijo que “arrastraba una lesión que no se le terminaba de curar”. “Había jugado un partido de 120 minutos y no tenía buenas sensaciones respecto a la evolución de su lesión, y prefirió declinar su participación en esta serie de dos partidos porque entendía que era mejor utilizar ese tiempo para completar una recuperación más definitiva”, dijo.

“De acuerdo a cómo iba llevando su participación, no lograba curarse definitivamente. El club y el cuerpo médico del Liverpool nos transmitió su posición y nuestro médico me transmitió su posición. Cuando un jugador tiene la sensación de que una lesión puede complicarse si no se protege con una inactividad, eso es lo más importante de todo. No se trata de lo que digan los especialistas que opinan, sino de lo que el jugador siente”, valoró.

“En este caso, Núñez tuvo una posición conservadora y es atendible por el momento de la temporada. La acumulación de minutos hace que los jugadores estén más frágiles, y una lesión que no termina de curarse es un peligro latente. Hay que considerar eso y evidentemente la decisión que tomó fue acertada porque dos semanas después pudo jugar y completar el partido. Su lesión parece superada”, destacó.

En relación a Luis Suárez y su no convocatoria, fue claro: “Analizo posibilidades y opciones en cada posición, y elijo. Me expreso a través de las decisiones que tomo. En este caso había pensado en Federico Viñas y Núñez, y fueron ellos los designados para la posición de centroatacante”.

