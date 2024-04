Bielsa: Suárez y Cavani, la lista de la Copa América y el clásico Peñarol-Nacional

Selección

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, atendió a los medios de prensa este lunes en el Estadio Centenario, donde declaró que Luis Suárez y Edinson Cavani continúan siendo “convocables”, se refirió a los criterios para definir la lista de citados de cara a la Copa América y, entre otros temas, también habló sobre el clásico del pasado viernes en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Nacional, que culminó sin goles en el Campeón del Siglo.

Uno de los temas por los que fue consultado el entrenador argentino fue la eliminación del Preolímpico sub-23: “Para mí, hubiera sido un sueño poder ir a los Juegos Olímpicos de París. Perdimos un partido muy accesible con Paraguay y otro inmerecido con Chile. Me siento muy responsable. Lo que no conseguimos está muy ligado a mi gestión”, dijo.

Suárez y Cavani: “Convocables”

Con relación a la situación de Suárez y Cavani, Bielsa mencionó: “Son convocables para la selección uruguaya. Lo contrario sería que dijera que son jugadores que no voy a convocar, pero nunca dije eso. Veo los partidos y tomo decisiones. No hay ningún partido de ellos que no haya visto”.

El DT hizo referencia a distintos puestos en el campo de juego. Sobre los extremos con los que cuenta la Celeste, expresó: “El puesto de más inestabilidad en la selección uruguaya es el de los extremos. A mí me gustan los wing, y [Ignacio] Laquintana es eso. Es profundo, vertical, rápido y desequilibrante, y siempre me han gustado sus condiciones. A muchos jugadores, todos con condiciones, jóvenes y en desarrollo. Está [Facundo] Pellistri, [Cristian] Olivera, Brian Rodríguez, [Maximiliano] Araújo, Facundo Torres, [Brian] Ocampo… Luciano [Rodríguez], como juega poco, me pareció una buena oportunidad verlo de cerca. No tiene la cantidad de minutos en su equipo que permitirían una evaluación. Verlos entrenar y convivir con ellos es un dato que tiene mucha importancia. Hay conclusiones que se obtienen en los entrenamientos”.

Acerca de la actualidad de Sergio Rochet, quien estuvo ausente en los amistosos por molestias en la zona de sus costiillas (aunque ya está recuperado), mencionó: “Ha vuelto a jugar y tiene por delante 15 partidos, como para que no haya ninguna duda de que la falta de competencia no debería ser un problema en relación con su participación como seleccionado uruguayo”.

Bielsa también habló sobre las molestias de Ronald Araujo: “No fue liberado antes, estuvo hasta el último entrenamiento. Llegó con sensaciones incómodas respecto a una sobrecarga muscular. Tuvo una actitud que valoré muchísimo: quiso quedarse con el equipo los 10 días que duró el segmento del trabajo. Notamos que había un riesgo de que se agravara una molestia muscular, y a mí no me gusta que un jugador se lesione en la selección porque es propiedad de los clubes. Fue una actitud muy colectiva y de hombre de equipo, la que valoré enormemente”.

Y agregó, con respecto a los restantes jugadores liberados de cara al segundo amistoso de marzo ante Costa de Marfil: “Si mantenía el grupo de 25 jugadores para el segundo partido, algunos no iban a tener ni la alternativa de ingresar. Calculé qué jugadores iba a utilizar y liberé al resto un día antes. Fueron todos jugadores que jugaron el primer partido. No quería que retardaran el regreso a su equipo a cambio de nada, de no tener ninguna participación activa”.

Clásico: “Agradable”

Consultado por el clásico de la fecha 6 del Torneo Apertura entre aurinegros y tricolores, dijo: “Hubo un momento en el que el fútbol fue el principal protagonista, ahí fue agradable. Luego, la fricción, el choque y la presión de un clásico le va quitando lugar al fútbol”. Y elogió: “Nadie evalúa un fútbol sin evaluar el presupuesto. ¿Qué equipo de la MLS tiene la historia de Peñarol o Nacional?”.

Sobre Mathías Olivera, afirmó: “Defensivamente, es un jugador muy completo. Aparte, tiene muy buen pase de salida. Es un central liviano que no sufre cuando va a los costados. A mí me gustan ese tipo de centrales, con pasado de laterales que, cuando juegan en la parte media de la defensa, le dan agilidad, fluidez y son livianos. Juega en una posición en la que hay cuatro jugadores. [Matías] Viña, [Lucas] Olaza y [Joaquín] Piquerez también están. [Matías] Viña y [Joaquín] Piquerez juegan en los dos equipos más potentes de Brasil. Olaza está jugando en Rusia y ha hecho pasajes consistentes por el fútbol de Europa. Olivera juega en el último campeón de Italia”.

Lista para la Copa América

Acerca del criterio para la lista de la Copa América, a jugarse a mitad de año en Estados Unidos, contó: “Serán los mejores en cada puesto. Irán dos jugadores por posición, preferentemente algunos que puedan jugar en más de un puesto. También importa la competitividad y que estén en buena forma. No necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino los que estén en mejor forma al momento de la decisión”.

