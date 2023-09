Bielsa: El mote de “mentiroso” que soportó y su explicación sobre Suárez y Cavani

Selección

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, dio una extensa conferencia de prensa este sábado en la previa a la doble fecha de Eliminatorias, donde además de explicar las razones para no brindar aún la nómina oficial de convocados, hizo referencia a los casos puntuales de los históricos: Luis Suárez y Edinson Cavani.

“Yo no he hablado con ellos, por ese motivo fue descrito como un mentiroso públicamente”, comenzó diciendo al ser cuestionado que en su presentación oficial había anunciado una reunión particular que aún no se concretó

“La información que se hizo pública a los uruguayos fue que iba a hablar con ellos y no lo hice. Efectivamente no hablé con ellos”, dijo y empezó a argumentar las razones por las cuales optó por este camino: “tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido, son muy pocos los que llegan a esa condición”.

“Hay dos aspectos para llegar a serlo: producen alegrías muy importantes y la otra es por algo que tiene mucho peso. El aficionado cuando idolatra a un jugador siente que lo que este alcanza lo hace junto a él. El hincha le pide al ídolo que haga en su nombre todo lo que él quisiera haber conseguido y no puede por no ser jugador. Si usted lastima a un ídolo, está hiriendo a la gente que lo quiere. Por eso siempre fui respetuoso de ellos”.

Y allí apuntó al Matador y el Pistolero: “dije que iba a hablar con ellos, escucharlos, porque no sabía que posición me iban a transmitir en una charla. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Luis Suárez hizo exactamente lo mismo. Esas dos informaciones, que no necesite hablarlas con ambos porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier información porque se convirtieron en jugadores convocables”.

“A partir de eso, mi obligación pasa por elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria”, asveró más tarde y aclaró: “no fue necesaria la conversación, ya que informaron que su ciclo en la selección continúa. Pasaron a ser seleccionables, por antecedentes, antigüedad y ya que quieren seguir jugando, de allí en adelante es ver si son nominados”.

Sin pelos en la lengua

Bielsa, al ser cuestionado por la decisión de no utilizarlos en esta doble fecha y si eso generaba una “falta de consideración”, fue clarito al responderle a la periodista: “si considera que no convocar a un jugador es una falta de respeto, yo no lo comparto. Mi obligación es decidir en cada momento a quienes debo citar y no quiero argumentar porque un jugador lo es y las causas de porque no. Por supuesto que Cavani y Suárez tienen una jerarquía que los diferencia”.

“Si yo explicó los motivos que me llevan a tomar estas decisiones, se me plantearía la duda, que no debe existir, de tener que explicar cada una de mis decisiones”, dijo con firmeza.

“Mi trabajo es ese, lo hago de manera muy respetuosa, aún a riesgo de merecer el calificativo de mentiroso que se imagina lo difícil que es asumirlo”, complementó.

Tampoco eludió responder sobre si el hecho de que no tener la lista de convocados en forma oficial no permitía evaluar si los delanteros citados son de mayor nivel que los dos históricos: “cuando a una persona le faltan datos, no consulta directamente. En lo personal, confirmo las convocatorias cuando efectivamente el jugador está en condiciones de venir y eso es después que termina la competencia de todos los jugadores convocables”.

“Si se necesita el dato de quienes van a venir para ver si hice bien o no en no convocar a Suárez y Cavani, el lunes estará la posibilidad de hacerlo. Yo no voy a explicar nunca porque cito a un jugador u a otro. Lo hago porque considero que está en las mejores condiciones para resolver la dificultad de los partidos que vienen”.

“La relación que yo cuido es con los jugadores y el público, que me interesa que me reconozcan como una persona coherente. Que los futbolistas me vean como una persona sincera y que no los afecta más de lo necesario, porque al elegir, privilegio y descarto. Quiero que ellos sepan que me cuesta decidir y postergar las ilusiones de algunos que podrían haber venido. Respeto a los jugadores y al fútbol”.

