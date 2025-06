Básquetbol: Pepo Vidal habló por primera vez tras la derrota de Aguada a manos de Nacional

Básquetbol

Santiago Vidal habló este miércoles por primera vez tras la derrota de Aguada a manos de Nacional en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, 24 días después del séptimo partido. En un extenso diálogo con el programa Pica la naranja de Radio Universal, dijo que su continuidad en el club “no está 100% confirmada”, aunque “hay una negociación lógica” que desea que “llegue a buen puerto, porque la intención de las dos partes es que siga”.

Sobre la serie que los tricolores le ganaron 4-3 tras estar 1-3, reconoció que “fue un golpe duro de aceptar, no por la derrota, sino por la forma”. “Es haber estado 3-1 arriba y no poderla cerrar”, comentó, y recordó que le “tocó jugar 12 finales: siete con Nacional y cinco con Malvín”. “No cuento la primera con Nacional, en la que el equipo no estuvo. Estuvimos muy cerca de salir campeones y también de quedar afuera en semifinales. Merecimos quedar afuera en semifinales”, reconoció en referencia al global de 3-2, de atrás, frente a Malvín.

“Llegamos a la final bastante desgastados, mejoramos bastantes ítems del juego y nos pusimos 3-1. Todo el mérito para Nacional, que dio vuelta la serie y terminó ganando de forma justa. Esto es así: a veces toca ganar y a veces toca perder. La pelota que no entra hace que te cuestiones un montón de cosas. Es el deporte, y es lo lindo de esto. A veces te toca estar de un lado del mostrador y a veces del otro. Hay que seguir. Esto se trata de dar vuelta la página y continuar”, señaló el Pepo.

Las finales desgarrado

El base que cumplió este mes 36 años reconoció haber jugado desgarrado frente a los tricolores. “Sufrí el desgarro en el bíceps femoral en el primer cuarto del quinto partido con Malvín. Me costó mucho ese primer tiempo. Después terminé haciendo un esfuerzo grande y sentía que no me iba a dar para jugar la final. A las 12 de la noche fui a hacerme una ecografía, y después de cada final iba a la misma clínica de Fede Delbene”, contó.

“Me perdí la primera final con Nacional, que si la hubiésemos ganado, no jugaba la segunda. La lesión estaba y la sentía, y tenía que saber qué me permitía y qué no. A ensayo y error iba viendo qué cosas podía hacer y qué cosas no. Me costaba bastante los desplazamientos hacia atrás”, recordó Vidal, quien salía del Antel Arena “derecho a la clínica” para ver la evolución de su lesión.

“Lo que iba pasando es que iba sintiendo que el músculo iba cinchando. Y, como compensás, se van sintiendo en otros lugares. Cuando terminó, a los 10 días sentía que la zona no evolucionaba porque venía jugando. Es lo que sucede cuando sos deportista, y te puede pasar. Nacional tuvo la mala fortuna de que le pasó a [James] Feldeine”, expresó el Pepo.

“Hay desgarros que son invalidantes. Yo no podía hacer sprint. No podía hacer cambios de velocidad grandes. A medida que pasó la serie me fui acomodando un poco, y en alguna jugada me confié y me volví a sentir, que era como retroceder. Pero tampoco es que si yo hubiese estado bien ganaba Aguada. Es el deporte, es la vida, y te tenés que presentar en las condiciones que estés. Después le tocó a Jamil Wilson”, dijo, en referencia al estadounidense que metió 28 puntos en la séptima final y que jugó desgarrado desde la primera.

“Felicito a Nacional, que se merece el título de campeón. Nosotros intentaremos reconstruir y pelear la siguiente temporada”, dijo, dando a entender que seguirá en el club, más allá de no haber firmado aún la renovación. Otra frase que dejó, y lo dio a entender, fue sobre su amigo Donald Sims, el otro jugador por el que los hinchas de Aguada impulsaron una colecta que apunta a retenerlos: “Está desesperado por tener revancha”.

