Básquetbol: Peñarol y Nacional están jugando a puertas cerradas en el Palacio

Luego de un inicio favorable a los tricolores, que aprovechaban las debilidades defensivas de los aurinegros y lastimaban con los puntos tras pérdidas y contraataques, los mirasoles lograron emparejar las acciones y pasaron de estar cinco puntos abajo a cinco arriba.
A través de triples y rebotes defensivos, Peñarol cerró el primer cuarto mejor que Nacional, al que vencía 21-16 al término de los primeros 10 minutos.
En el segundo cuarto comenzó a reflejarse la superioridad local. Los dirigidos por Leandro García Morales, de gran trabajo defensivo, impusieron el ritmo y condiciones de la noche, para sacarle 16 a los de Álvaro Ponce.
Peñarol salió a la cancha con Nicola Pomoli, Andres Ibarguen, Skyler Hogan, Santiago Vescovi y Martín Rojas.
Nacional alineó al inicio a James Feldeine, Luciano Parodi, Patricio Prieto, Ernesto Oglivie y Connor Zinaich.
El arbitraje está a cargo de Alejandro Sánchez Varela, Adrián Vázquez y Nicolás Revetria.
PREVIA
La segunda rueda de la Liga Uruguaya de básquetbol se pone en marcha con un único partido: Peñarol-Nacional en el Palacio Peñarol, donde no se permitió ingreso de público por la sanción que acarrean los carboneros y que hoy terminarán de purgar.
Al cabo de 11 fechas, los dos equipos son los que registran las mejores campañas en cancha con un saldo de nueve triunfos y dos derrotas, pero ambos empezaron la temporada con quita de dos puntos y están uno por debajo del líder, Hebraica y Macabi.
Los carboneros perdieron el invicto visitando a Goes y se les computó como derrota el encuentro que perdían 48-42 con Hebraica y Macabi a poco de finalizar el segundo cuarto en el gimnasio de Larre Borges, dado un proceso disciplinario por un problema de banderas externo a lo que ocurría dentro del rectángulo de juego.
Los tricolores, que llegaron a ganar siete partidos consecutivos tras caer 87-62 en el debut frente a Peñarol como locales, volvieron a ser derrotados en su novena presentación, visitando a Malvín el pasado 14 de noviembre.
Los últimos campeones llegaron al primer clásico mermados en lo físico y con una preparación que no fue lo mejor. Hoy cuentan en el plantel con Connor Zinaich en lugar del panameño Ezequiel Bell, y el resto llega en mejores condiciones, con el posible retorno de Marcos Cabot tras ser baja por lesión en el triunfo del jueves ante Cordón a domicilio (109-90).
POSICIONES
Hebraica y Macabi 19 (8-3)
Nacional 18 (9-2) *
Peñarol 18 (9-2) *
Malvín 17 (8-3) *
Biguá 17 (6-5)
Urunday Universitario 16 (5-6)
Defensor Sporting 14 (5-4)
Goes 14 (3-8)
Unión Atlética 14 (3-8)
Aguada 12 (6-4) **
Cordón 11 (2-9) *
Welcome 10 (0-10)
(*) Quita de dos puntos
(**) Quita de cuatro puntos
FECHA 12
Martes 9
20:15 Welcome-Urunday Universitario
20:15 Cordón-Malvín
20:15 Unión Atlética-Hebraica y Macabi
Postergados: Aguada-Biguá y Goes-Defensor Sporting
