Básquetbol: Aguada anunció a su nuevo director técnico. ¿Quién es Diego Vadell?

Dos días después de ganarle el clásico a Goes, bajo la dirección técnica interina de Leandro Taboada, Aguada anunció el nombre del entrenador que ocupará el lugar que quedó vacante tras la salida de Germán Cortizas.

El elegido por los rojiverdes es el argentino Diego Vadell, santafesino de 56 años que viene de ser cesado en Instituto de Córdoba. Llegó al equipo en julio de 2025 en lugar de Lucas Victoriano, quien logró dos subcampeonatos consecutivos, y en diciembre fue cesado con una marca de ocho victorias y ocho derrotas.

Antes del equipo cordobés, Vadell condujo a La Unión de Formosa (2007-09), Central Enterriano 2009/10 y Boca Juniors (un partido interino cuando era asistente en la temporada 2010/11) hasta llegar a San Martín de Corrientes, el club con el que logró los mejores resultados entre 2019 y 2023. En 2021 lo llevó a la final del Súper 20 y en 2023 fue subcampeón de la Liga Sudamericana.

Ese mismo año dirigió a Dorados de Chihuahua en México, en el segundo semestre. Posteriormente acordó su llegada a Obras Sanitarias, equipo en el que trabajó entre enero de 2024 y marzo de 2025. Cuatro meses más tarde condujo a Instituto.

Con Aguada debutará el viernes a las 20:15 horas como local frente a Unión Atlética, rival directo en la pelea por clasificar a la Liguilla. Luego recibirá a Hebraica y Macabi y visitará a Defensor Sporting en cancha de Welcome.

