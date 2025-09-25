Básquetbol

Básquet: se sorteó fixture de la Liga Uruguaya 2025/26 y habrá clásico en la primera fecha

Este miércoles, en el Museo del Gaucho y la Moneda, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2025/26, que estará comenzando el próximo jueves 9 de octubre y lo hará por todo lo alto, con un clásico entre Nacional y Peñarol.

El Tricolor, vigente campeón, iniciará la defensa del título recibiendo a su rival de todas las horas en el Polideportivo del Gran Parque Central. Mientras que Aguada, vicecampeón de la edición anterior, visitará a Biguá en la primera fecha.

La etapa inaugural también tendrá a Unión Atlética, en su regreso a Primera, visitando a Hebraica y Macabi, al tiempo que Goes, que también vuelve, será visitante de Defensor Sporting.

Los otros partidos son: Malvín-Cordón y Urunday Universitario-Welcome.

Pero con los ascensos que se dieron para esta edición de la LUB, volverán otros dos clásicos. Primero, el partido más importante del básquetbol uruguayo, el Goes-Aguada, que se jugará en la fecha 10 en Plaza de las Misiones.

Por otra parte, se volverán a reencontrar tras ocho temporadas Unión Atlética y Malvín, que se verán las caras en la jornada 11.

Todas las fechas

Formato de disputa

A diferencia de lo que sucedió en las dos pasadas ediciones, los equipos del interior no participarán desde play-in. Jugarán solamente los 12 equipos que comenzarán el torneo.

El Torneo Clasificatorio será a dos ruedas todos contra todos y, luego de esas 22 fechas, los primeros seis equipos de la tabla clasificarán a playoffs y los restantes jugarán el Reclasificatorio.

Del 1º al 6º disputarán la ronda por el título, que será a dos ruedas todos contra todos, arrastrando los puntos ya conseguidos. Se ordenarán de cara a los playoffs.

En tanto, los equipos del 7º al 12º jugarán a dos ruedas todos contra todos. Los que finalicen 11º y 12º descenderán a la Liga de Ascenso 2027, mientras que el primero y segundo de esta fase se meterán como séptimo y octavo, respectivamente, a playoffs.

En caso de empate por el descenso, se disputará un partido de desempate en cancha neutral.

Playoffs

Está previsto que la postemporada inicie a mediados de marzo con los cuartos de final y termine en mayo con las finales.

Los cuartos de final serán: 1º vs. 8º (serie D), 2º vs. 7º (serie C), 3º vs. 6º (serie B) y 4º vs. 5º (serie A).

En semifinales se enfrentarán el ganador de la serie D contra el de la A, y el de la C ante el de la B.

En ambas instancias, los encuentros serán al mejor de cinco partidos en escenarios fijados por Tenfield, con localía administrativa para el mejor ubicado en la tabla.

Las finales serán al mejor de siete en cancha neutral. Se jugarán en el Antel Arena, siempre y cuando esté disponible; de lo contrario, Tenfield fijará la cancha.

