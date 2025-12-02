Básquetbol

Básquet: se cerró la segunda fecha de las Eliminatorias. ¿Cómo sigue el camino de Uruguay?

La segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de básquetbol de Catar 2027 se cerró este lunes con cinco partidos, en los que hubo tres victorias locatarias y dos visitantes.

Por el grupo D, que es el que completan Uruguay y Panamá, Argentina le ganó a Cuba 105-49 como local y sumó su segunda victoria, por lo que lidera junto a la Celeste.

Los tres mejores del grupo D se cruzarán en la segunda ronda (acarreando el puntaje y enfrentando solo a los rivales de la otra serie) con tres del grupo B, que tiene a Jamaica como sorpresivo líder junto a Canadá, que se impuso a Bahamas 94-88 de local.

Los jamaiquinos derrotaron a Puerto Rico 97-92 a domicilio, tres días después de haberle ganado 92-90. El resultado le sirve a Uruguay considerando que los boricuas son rivales directos en la pelea por los tres cupos directos, y a priori más fuertes que Jamaica.

Estados Unidos aplastó a Nicaragua 123-93 como local y lidera con dos triunfos en el grupo A, que tiene a República Dominicana y México como escoltas. Los aztecas, que habían perdido con los dominicanos como locales, se tomaron revancha y ganaron 89-88 en Santo Domingo.

El reparto de puntos entre República Dominicana y México también le sirve a Uruguay, teniendo en cuenta que son candidatos al tercer y cuarto puesto. Cuantos menos puntos tenga el cuarto, mayores serán las chances de Uruguay si la Celeste se mete cuarta en su zona.

Los tres de esa serie se cruzarán con el grupo C, que tiene a Brasil primero por sus dos triunfos sobre Chile. Colombia empezó sorprendiendo a Venezuela de local y se reprogramará la revancha, que no pudo jugarse por problemas en los vuelos.

¿Cómo y cuándo sigue?

La tercera fecha será el viernes 27 de febrero contra Argentina y la cuarta el 2 de marzo ante Cuba, ambas en condición de visitante. Ante los mismos rivales la Celeste jugará en julio, cerrando su serie.

Los tres mejores del grupo clasificarán a una segunda ronda en la que se cruzarán en régimen de ida y vuelta con los tres clasificados del B, que lo componen Canadá, Jamaica, Bahamas y Puerto Rico. Las ventanas dobles de partidos serán en agosto y noviembre de 2026, y febrero de 2027.

De esos seis que conformarán un nuevo grupo (el E), tres se meterán en el Mundial. El cuarto podría ir si es mejor que el cuarto de la otra zona. Ese otro grupo saldrá de los clasificados del A (Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua) y el C (Brasil, Venezuela, Chile y Colombia).

