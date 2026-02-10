Básquet: murió Fabián Borro, presidente de FIBA Américas e histórico dirigente argentino

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) confirmó este martes el fallecimiento de Fabián Borro, expresidente de dicha institución y quien estaba como titular del club Obras Sanitarias y de FIBA Américas.
El dirigente, de 64 años, presidió la CAB entre 2019 y 2023, y “dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo”.
Era el presidente de Obras desde el año 2000 y fue una figura clave en la consolidación de la Liga Nacional (Primera División del básquetbol argentino) en su rol como vicepresidente de la Asociación de Clubes.
También se lo reconoce como “uno de los grandes impulsores del básquet femenino profesional, acompañando la creación y consolidación de La Liga Femenina”.
En mayo de 2023 asumió como presidente de FIBA Américas, el máximo organismo del básquetbol en el continente.
Según medios argentinos, estuvo luchando los últimos meses contra una enfermedad.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]