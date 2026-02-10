Básquet: murió Fabián Borro, presidente de FIBA Américas e histórico dirigente argentino

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) confirmó este martes el fallecimiento de Fabián Borro, expresidente de dicha institución y quien estaba como titular del club Obras Sanitarias y de FIBA Américas.

El dirigente, de 64 años, presidió la CAB entre 2019 y 2023, y “dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo”.

Era el presidente de Obras desde el año 2000 y fue una figura clave en la consolidación de la Liga Nacional (Primera División del básquetbol argentino) en su rol como vicepresidente de la Asociación de Clubes.

También se lo reconoce como “uno de los grandes impulsores del básquet femenino profesional, acompañando la creación y consolidación de La Liga Femenina”.

En mayo de 2023 asumió como presidente de FIBA Américas, el máximo organismo del básquetbol en el continente.

Según medios argentinos, estuvo luchando los últimos meses contra una enfermedad.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy