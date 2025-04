Básquet femenino: El repudio de un club por el posteo machista y despectivo de un medio

La cuenta de X de Crónica, que se autodefine como “el medio argentino líder en primicias”, hizo una publicación despectiva respecto a un partido de la Liga Femenina de básquetbol de Argentina (LFBA) que se disputó este martes entre Obras Sanitarias y El Talar.

Como era de esperarse, el posteo generó más comentarios (casi todos negativos) que likes por su clara connotación machista, lo que también llevó a pronunciarse a la LFBA y a Obras Sanitarias, que perdió el partido y la clasificación a la final de la Conferencia Sur.

??COSAS QUE NO LE IMPORTAN A NADIE | Ahora a las 20.30 comienza un gran partido que no te podés perder. #Obras vs. #ElTalar, por las semifinales de la Conferencia Sur la Liga Femenina de Básquet. Ah, hasta podés verlo por TV (posta) pic.twitter.com/bRx4jDdrmR