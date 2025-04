Básquet: extranjero de Peñarol criticó a la Liga Uruguaya tras nueva suspensión de partido

Este viernes por la noche debía jugarse en segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) entre Defensor Sporting y Peñarol, que tiene arriba al Carbonero 1-0, pero el gimnasio Óscar Magurno, cancha de Welcome, donde se iba a disputar el encuentro, presentó problemas.

La gran humedad que atacó a la ciudad de Montevideo desde la tarde de este viernes complicó el estado de la cancha, que ya ha tenido complicaciones con este tema durante la temporada y años atrás.

Pese a que la terna arbitral, encabezada por Andrés Bartel, insistía en jugar el duelo, los capitanes, Federico Soto del Violeta y Emiliano Serres del Carbonero, junto a los entrenadores, Gonzalo Brea de Sporting y Guillermo Narvarte de Peñarol, se pusieron de acuerdo para suspenderlo.

El hecho de que se suspenda muy sobre la hora del partido molestó a muchos, desde hinchas que se quejaron en redes sociales hasta a los propios jugadores. Uno de ellos, incluso, se pronunció a través de su cuenta personal de X: Sean Armand.

El estadounidense, una de las fichas innominadas del Aurinegro, publicó un duro tuit contra la LUB por una nueva suspensión: “Como jugador no puedo decir mucho, pero esta liga tiene que mejorar, especialmente si quieren retener a ese puñado de extranjeros de alto nivel”.

“Tienen que hacer que esta liga siga progresando. No importa dónde juegues, respeten el tiempo de los equipos, jugadores e hinchas, y la preparación para los días de juego”, cerró el escolta, que promedia casi 13 puntos por partido desde que llegó en febrero pasado.

As a player can’t say much but this league has to do better & esp if you want to retain the handful of high level foreigners It has to make this league keep progressing.



Doesn’t matter where you play respect teams/players/fans time and preparation for game days.