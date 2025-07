Básquet: a los 37 años falleció Gonzalo Meira, formado en Biguá y con gran trayectoria

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El exbasquetbolista formado en Biguá, Gonzalo Meira, falleció a los 37 años, según pudo saber FútbolUy, deceso que confirmó Biguá a través de sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo, gran deportista y excepcional ser humano, y saludamos a sus familiares y amigos en este doloroso momento”, mencionó el club.

“Su recuerdo estará por siempre en nuestros corazones”, cierra el club de Villa Biarritz, donde debutó en el año 2005.

Con el Pato fue campeón en la LUB 2007-2008 y 2008-2009, vicecampeón en la 2006-2007 y 2010-2011. Además jugó en Goes, Nacional, Montevideo, Tabaré, Biguá, Welcome, Atenas, Verdirrojo y San Telmo Rápido Sport. Jugó profesionalmente hasta diciembre de 2022, cuando logró el ascenso de la DTA con Welcome.

Además, fue parte del plantel que se consagró en el Sudamericano de Clubes Campeones 2008, que se realizó en Guayaquil, y dirigió Néstor Che García.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo, gran deportista y excepcional ser humano, y saludamos a sus familiares y amigos en este doloroso momento. Su recuerdo estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/7yxWLmDdPr — Bigua Online (@BiguaOnline) July 15, 2025

La Federación Uruguaya de Basketball lamenta el fallecimiento de Gonzalo Meira, ex basquetbolista de nuestro medio.



A sus familiares y seres queridos, nuestras condolencias. pic.twitter.com/ybw87LtN7a — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) July 15, 2025

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo Meira

Ex jugador de nuestro club, parte de nuestra historia y de los recuerdos más valiosos.

Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. — Welcome (@cawelcomeuy) July 15, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy