Básquet: Urupan se expresó por descenso y anunció medidas para hinchas implicados en riña

El pasado domingo 6, se consumó el descenso de Urupan a la Liga de Ascenso de básquetbol tras perder 88-87 con Welcome en el partido por la permanencia. El verde pandense había logrado mantenerse en Liga Uruguaya dos semanas antes, pero una quita de puntos frustró su objetivo.

La sanción de -2 puntos por los incidentes entre algunos de sus hinchas y jugadores de Hebraica y Macabi llevaron a que el equipo dirigido por Agustín Esteve se vea obligado a jugar por la permanencia ante un elenco que ya había perdido la categoría.

Tras un partido parejo y que se decidió en los segundos finales, la W se impuso y jugará la próxima edición de la LUB, mientras que La Verde volverá a tener actividad oficial recién en 2026 cuando deba jugar la Liga de Ascenso.

Con el ambiente más calmado y, en cierta medida, la desazón superada, el Club Social y Deportivo Urupan emitió un comunicado este martes por la noche en el que hablan de todo lo sucedido.

“Ante los hechos que determinaron el descenso de nuestro representativo de básquetbol a la Liga de Ascenso, luego de haber ganado en la cancha el derecho a permanecer en la Liga, la Comisión Directiva considera un deber emitir su posición ante los socios y la población en general”, comienza el texto.

“Reconocemos y agradecemos al plantel de jugadores, técnico, ayudantes, integrantes de la subcomisión de básquetbol y colaboradores por su esfuerzo a lo largo de varios meses. Más aún si tomamos en consideración que el presupuesto con el que el club pudo contar era sensiblemente menor al de las restantes instituciones con las que competimos, a pesar de lo cual lograron el puntaje necesario para mantenernos en el máximo nivel del baloncesto nacional”, añaden.

“Factores ajenos a su actuación y a su comportamiento en la cancha y fuera de ella frustraron ese objetivo”, aseguran, pero, “de igual modo, queremos destacar la adhesión de la parcialidad que acompañó en todo momento, a veces con resultados deportivos favorables y otras con derrotas, pero el aliento siempre estuvo. No merecían este final”.

“Fue sumamente importante el apoyo de los sponsors, sin el cual no hubiéramos podido participar”, expresaron.

Desde el club deploran “la actitud irreflexiva, irresponsable y alejada de todo sentido deportivo de los parciales que participaron en incidentes que a la postre provocaron este grave daño a la institución”. “Daño deportivo porque hasta el año 2026 no tendremos actividad oficial, daño económico por importantes multas, daño en la imagen de la institución porque las imágenes tuvieron amplia difusión pública, y aunque no la hubieran tenido, ese no es el Urupan que aprendimos a querer”, ahondan.

“Se podrá considerar si la sanción fue justa o exagerada, se podrán escuchar disculpas, el intento de algún atenuante, pero lo que no se puede es tolerar este tipo de conductas. No está en la historia del club ni en el futuro que ansiamos. Por ello, la institución impondrá a los responsables de los hechos las mayores sanciones que establecen los estatutos”, siguen.

Y el comunicado cierra: “Urupan nos necesita a todos y más aún en momentos como estos. Invitamos a quienes entiendan que puedan aportar ideas, propuestas y tiempo a que se acerquen. Todos serán bienvenidos. Vivimos tiempos difíciles y, además, hemos sufrido este durísimo golpe, muchas ilusiones se cayeron, pero el club no se detendrá”.

