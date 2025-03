Básquet: Uruguay no tuvo suerte y enfrentará en la AmeriCup a Estados Unidos y Brasil

Este miércoles se realizó el sorteo de la FIBA AmeriCup 2025, que se jugará en Managua, capital de Nicaragua, entre el 22 y el 31 de agosto.

Uruguay no tuvo nada de suerte y cayó en el grupo A, el cual estaba encabezado por Estados Unidos, siempre candidato en todos los torneos. Además, la Celeste deberá enfrentar a otro de los favoritos: Brasil. Completa la zona Bahamas.

Los dirigidos por Gerardo Jauri debutarán el sábado 23 de agosto frente a Brasil, mientras que el día siguiente chocarán con Estados Unidos. Los celestes cerrarán el grupo el martes 26 contra Bahamas.

En el B estarán Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el C República Dominicana, Nicaragua, Argentina y Colombia.

Los dos primeros de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, clasificarán a cuartos de final. Esos ochos países partícipes serán ranqueados del 1 al 8, de acuerdo con su posición final en la fase de grupos.

The groups are SET. The battles are COMING. Who’s taking it all? ?? #AmeriCup pic.twitter.com/pcG0XPRkuh