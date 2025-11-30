Básquetbol

Básquet: Uruguay le ganó a Panamá 84-82 con un doble en la hora en el Antel Arena

La selección uruguaya de básquetbol le ganó a Panamá 84-82 en el Antel Arena por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2027, tres días después de haber derrotado al mismo rival 93-60 a domicilio. El equipo no tuvo no tuvo el mismo rendimiento, sobre todo a nivel defensivo, pero tuvo el mérito de ganarlo en el final.

Los celestes se llevaron el primer cuarto 21-19 con un gran inicio de Joaquín Rodríguez y Luciano Parodi, que estuvieron certeros con el lanzamiento exterior para abrir una rápida diferencia de seis tantos. Los canaleros respondieron con el peso de Eric Romero en la pintura y redujeron la diferencia.

En el segundo período aumentó el ritmo el conjunto visitante, bajaron los porcentajes del local y pasó Panamá, otra vez con Romero desnivelando en el poste bajo y Jhivvan Jackson repartiendo asistencias y anotando. El jugador del San Pablo Burgos resultó fundamental para poner a los suyos 41-40 arriba de cara al entretiempo.

12 abajo y a remar

El propio Jackson brilló en el complemento y lideró a un equipo que aprovechó las distracciones defensivas de Uruguay para abrir una renta de 12. Los celestes respondieron con un 10-0 en un minuto, nuevamente con Joaquín Rodríguez asumiendo el liderazgo ofensivo, y entraron un triple abajo al último período.

El conjunto de Gerardo Jauri elevó el tono defensivo y Santiago Véscovi apareció con puntos consecutivos para pasar a 3’42’’ del epílogo. El trámite se hizo de tanto a tanto y entraron 82-82 a los últimos 50 segundos. Tuvo la penúltima para ganar Panamá, pero falló y tras el rebote Véscovi corrió la cancha y asistió a Martín Rojas, que cortó notablemente hacia el aro y anotó en bandeja sobre la bocina.

Joaquín Rodríguez brilló con 29 puntos, seguido por Véscovi con 16 y Parodi con 11. Por la visita, Jackson cerró su planilla con 29 y Romero con 15.

¿Cómo y cuándo sigue?

La segunda fecha del grupo D se cerrará el lunes a las 19 horas con Argentina recibiendo a Cuba, rival al que doblegó 80-68 a domicilio. La tercera fecha será el viernes 27 de febrero contra Argentina y la cuarta el 2 de marzo contra Cuba, ambas en condición de visitante. Ante los mismos rivales la Celeste jugará en julio, cerrando su serie.

Los tres mejores del grupo clasificarán a una segunda ronda en la que se cruzarán en régimen de ida y vuelta con los tres clasificados del B, que lo componen Canadá, Bahamas, Puerto Rico y Jamaica.

De esos seis que conformarán un nuevo grupo (el E), tres se meterán en el Mundial. El cuarto podría ir si es mejor que el cuarto de la otra zona. Ese otro grupo saldrá de los clasificados del A (Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua) y el C (Brasil, Venezuela, Chile y Colombia).

