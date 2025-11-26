Básquet: Uruguay arranca las Eliminatorias. ¿Cómo es el formato y por dónde ver el debut?

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La selección uruguaya de básquetbol debutará en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027 este jueves a las 22:40 horas frente a Panamá en el Arena Roberto Durán de la capital panameña. Será el primer partido del grupo D, que completan Argentina y Cuba.
La segunda fecha será este domingo a las 21:40, también contra Panamá, en el Antel Arena. Los dos duelos son cruciales porque, si bien avanzarán de ronda tres de las cuatro selecciones, acarrearán el puntaje para una segunda fase que será clasificatoria al Mundial.
Al cabo de las seis fechas del grupo D (27 de febrero en Argentina, 2 de marzo en Cuba y en julio contra los dos en el Antel Arena) avanzarán tres equipos que se cruzarán en régimen de ida y vuelta con los tres clasificados del B, que lo componen Canadá, Bahamas, Puerto Rico y Jamaica.
De esos seis que conformarán un nuevo grupo (el E), tres se meterán en el Mundial. El cuarto podría ir si es mejor que el cuarto de la otra zona. Ese otro grupo saldrá de los clasificados del A (Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua) y el C (Brasil, Venezuela, Chile y Colombia).
Para esta ventana frente a Panamá, cuyos partidos podrán verse por el canal 310 de DirecTV, el entrenador Gerardo Jauri citó a los siguientes 12 jugadores.
BASES
Lucas Capalbo – Bahía San Agustín
(España)
Luciano Parodi – Nacional
Santiago Véscovi – Peñarol
ESCOLTAS
Nicola Pomoli – Peñarol
Joaquín Rodríguez – Zaragoza (España)
ALEROS
Nicolás Martínez – Malvín
Joaquín Taboada – San Pablo Burgos (España)
ALA PÍVOTS
Theo Metzger – Defensor Sporting
Martín Rojas – Peñarol
Juan Ignacio Ducasse – Unión Atlética
PÍVOTS
Gonzalo Iglesias – Biguá
Mateo Bianchi – Defensor Sporting
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]