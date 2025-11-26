Básquet: Uruguay arranca las Eliminatorias. ¿Cómo es el formato y por dónde ver el debut?

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La selección uruguaya de básquetbol debutará en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027 este jueves a las 22:40 horas frente a Panamá en el Arena Roberto Durán de la capital panameña. Será el primer partido del grupo D, que completan Argentina y Cuba.

La segunda fecha será este domingo a las 21:40, también contra Panamá, en el Antel Arena. Los dos duelos son cruciales porque, si bien avanzarán de ronda tres de las cuatro selecciones, acarrearán el puntaje para una segunda fase que será clasificatoria al Mundial.

Al cabo de las seis fechas del grupo D (27 de febrero en Argentina, 2 de marzo en Cuba y en julio contra los dos en el Antel Arena) avanzarán tres equipos que se cruzarán en régimen de ida y vuelta con los tres clasificados del B, que lo componen Canadá, Bahamas, Puerto Rico y Jamaica.

De esos seis que conformarán un nuevo grupo (el E), tres se meterán en el Mundial. El cuarto podría ir si es mejor que el cuarto de la otra zona. Ese otro grupo saldrá de los clasificados del A (Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua) y el C (Brasil, Venezuela, Chile y Colombia).

Para esta ventana frente a Panamá, cuyos partidos podrán verse por el canal 310 de DirecTV, el entrenador Gerardo Jauri citó a los siguientes 12 jugadores.

BASES

Lucas Capalbo – Bahía San Agustín (España)

Luciano Parodi – Nacional

Santiago Véscovi – Peñarol

ESCOLTAS

Nicola Pomoli – Peñarol

Joaquín Rodríguez – Zaragoza (España)

ALEROS

Nicolás Martínez – Malvín

Joaquín Taboada – San Pablo Burgos (España)

ALA PÍVOTS

Theo Metzger – Defensor Sporting

Martín Rojas – Peñarol

Juan Ignacio Ducasse – Unión Atlética

PÍVOTS

Gonzalo Iglesias – Biguá

Mateo Bianchi – Defensor Sporting

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy