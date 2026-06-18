Básquet: Trouville, Verdirrojo y Olivol Mundial ganaron por la tercera fecha de la LDA

Básquetbol

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Tres partidos se jugaron este miércoles a la noche en el inicio de la tercera fecha de la Liga de Ascenso (LDA) de básquetbol, entre los que destacó el triunfo de Trouville ante Urupan. Ganaron todos los locales.

El Rojo de Pocitos se impuso a su rival de turno por 78-71 y es líder invicto del torneo con tres triunfos en tres partidos. Nahuel Rodríguez fue el goleador del equipo locatario con 25 puntos, seguido de Martín Trelles (17) y Dennis Mckinney (10). En el Pandense, que sumó su segunda derrota, Anthony Hilliard aportó 19 tantos y Facundo Izarrualde 18.

Verdirrojo le ganó a Sayago de forma amplia por 82-68 y obtuvo su segundo triunfo en el campeonato. Federico Haller, con 19 anotaciones, fue el máximo goleador del equipo del Cerro, que tuvo a Giovanni Corbisiero y Randy Rickards con 16 aportes. En la visita, que sigue sin ganar, Guillermo Curbelo hizo 20 tantos.

Además, Olivol Mundial venció a Montevideo de manera apretada por 76-72 y también registró su segunda victoria en el torneo. Ignacio dos Santos hizo 22 puntos para el club de Reducto. Lautaro Pérez aportó 13 tantos en la visita, que acumula dos derrotas y un triunfo en el campeonatos.

POSICIONES

Trouville 3-0 (6 puntos)

Verdirrojo 2-1 (5)

Olivol Mundial 2-1 (5)

Albatros 2-0 (4)

Stockolmo 2-0 (4)

Urupan 1-2 (4)

Montevideo 1-2 (4)

Olimpia 1-1 (3)

Tabaré 1-1 (3)

Lagomar 1-1 (3)

Larre Borges 1-1 (3)

Sayago 0-3 (3)

Marne 0-2 (2)

Colón 0-2 (2)

Fecha 3

Jueves 18

20:15 / Olimpia-Lagomar

20:15 / Tabaré-Larre Borges

20:15 / Stockolmo-Albatros

20:15 / Marne-Colón

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