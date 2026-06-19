Básquetbol

Básquet: Stockolmo sigue invicto en la LDA, Larre ganó agónicamente y hubo más partidos

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Este jueves por la noche se cerró la tercera fecha de la Liga de Ascenso (LDA) con el triunfo de Stockolmo, que sigue invicto, sobre Albatros jugando como local por cifras de 96-70.

El Azul del Prado se impuso con 21 puntos de Nicolás Catalá, 16 más 14 rebotes del brasileño Rafael Rodrígues, y 18 de Juan Viana. En el Ave, 15 unidades y nueve rebotes de Octavio Medina, y 13-9 de Santiago Machado.

Juan Andrés Galletto le dio el triunfo (85-87) a Larre Borges sobre Tabaré, jugando de visitante, con una flotadora faltando dos segundos para el final del partido. El base terminó con 18 puntos.

Galletto fue secundado por Christian Pereira, que cerró su planilla con 22 puntos y ocho rebotes, y por Manuel Oyenard, con 12. En el Indio de Parque Batlle, 22 unidades de Carlton Guyton y 19 más 10 rebotes de Jonathan Augustin-Fairell.

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O en otras palabras esta flotadora… pic.twitter.com/ayOGI0fsc2 — Basquet Total (@BasquetTotal) June 19, 2026

En un partido parejo hasta el final, Olimpia se impuso a Lagomar en su casa por 70-67, con 22 puntos de Martín Perdomo, 11 y 10 rebotes de Lucio Castellani, y otros 11 de Abel Agarbado.

Víctor Andrade hizo 14 unidades y capturó nueve rebotes para el equipo de Ciudad de la Costa, mientras que Iván Loriente anotó otras 11.

Marne ganó su primer partido y lo hizo frente a Colón (77-75), que sigue sin estrenar el casillero de victorias, tras un alargue. Los puntos del triunfo llegaron con tiros libres de Juan Manuel Hernández a falta de dos segundos. En los últimos minutos hubo un 13-0 del local.

Jimmy Nichols fue el goleador local con 23 puntos y sumó 15 rebotes; Martín Rodríguez aportó 16 y Guillermo Jones, 13. En el visitante, 27 unidades de Felipe García y 14 más ocho rebotes de Gabriel Brun.

POSICIONES

Trouville 3-0 (6 puntos)

Stockolmo 3-0 (6)

Larre Borges 2-1 (5)

Verdirrojo 2-1 (5)

Olimpia 2-1 (5)

Albatros 2-1 (5)

Olivol Mundial 2-1 (5)

Tabaré 1-2 (4)

Lagomar 1-2 (4)

Montevideo 1-2 (4)

Urupan 1-2 (4)

Marne 1-2 (4)

Sayago 0-3 (3)

Colón 0-3 (3)

Fecha 4

Martes 23

20:15 / Albatros-Tabaré

20:15 / Larre Borges-Olimpia

20:15 / Lagomar-Olivol Mundial

20:15 / Montevideo-Trouville

Miércoles 24

20:15 / Urupan-Sayago

20:15 / Marne-Verdirrojo

20:15 / Colón-Stockolmo

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