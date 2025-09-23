Básquetbol

Básquet: Real Madrid fichó un jugador de 2,07, 11 años y un físico que llama la atención

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Real Madrid contrató para su categoría infantil (de 12 a 14 años) de básquetbol a Moussa Balla Traoré, pívot de 2,07 de estatura y apenas 11 años nacido en Bamako, la capital de Malí.

La incorporación del prometedor jugador africano llamó la atención de medios y usuarios de redes sociales, y reabrió el debate sobre el desarrollo a tempranas edades en el deporte.

Los merengues ya incluyeron en su web oficial la ficha del jugador, quien cumplirá 12 años el mes que viene. Su desarrollo y aspecto físico contrastan mucho con sus compañeros y generan la duda de siempre respecto a los deportistas africanos y sus edades.

Moussa será parte del plantel merengue en la Minicopa Endesa, un prestigioso torneo a nivel de formativas que se disputará en febrero, de forma paralela a la Copa del Rey.

La llegada de Moussa al Real Madrid se produce pocos días después del debut de Mohamed Dabone en el primer equipo del Barcelona. El pívot de 13 años y 2,10 de estatura, nacido en Burkina Faso, disputó un amistoso ante Girona y aportó cuatro puntos y tres rebotes en 10 minutos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy