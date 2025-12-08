Básquetbol

Básquet: Peñarol y Nacional se enfrentarán esta noche a puertas cerradas en el Palacio

La segunda rueda de la Liga Uruguaya de básquetbol se pondrá en marcha hoy con un único partido: Peñarol-Nacional a partir de las 21:15 horas en el Palacio Peñarol, donde no se permitirá ingreso de público por la sanción que acarrean los carboneros y que hoy terminarán de purgar.

Al cabo de 11 fechas, los dos equipos son los que registran las mejores campañas en cancha con un saldo de nueve triunfos y dos derrotas, pero ambos empezaron la temporada con quita de dos puntos y están uno por debajo del líder, Hebraica y Macabi.

Los carboneros perdieron el invicto visitando a Goes y se les computó como derrota el encuentro que perdían 48-42 con Hebraica y Macabi a poco de finalizar el segundo cuarto en el gimnasio de Larre Borges, dado un proceso disciplinario por un problema de banderas externo a lo que ocurría dentro del rectángulo de juego.

Los tricolores, que llegaron a ganar siete partidos consecutivos tras caer 87-62 en el debut frente a Peñarol como locales, volvieron a ser derrotados en su novena presentación, visitando a Malvín el pasado 14 de noviembre.

Los últimos campeones llegaron al primer clásico mermados en lo físico y con una preparación que no fue lo mejor. Hoy cuentan en el plantel con Connor Zinaich en lugar del panameño Ezequiel Bell, y el resto llega en mejores condiciones, con el posible retorno de Marcos Cabot tras ser baja por lesión en el triunfo del jueves ante Cordón a domicilio (109-90).

Peñarol, que viene de apabullar a Urunday Universitario (85-58 como local), mantiene a Andrés Ibargüen y Skyler Hogan como extranjeros, y recambió por lesión a Greeg Whittington por el panameño Eric Romero, de buen estreno la semana pasada. Además, sumó, como ficha sub-23, al alero Nicolás Lema, procedente de Sayago.

El arbitraje estará a cargo de Alejandro Sánchez Varela, Adrián Vázquez y Nicolás Revetria.

POSICIONES

Hebraica y Macabi 19 (8-3)

Nacional 18 (9-2) *

Peñarol 18 (9-2) *

Malvín 17 (8-3) *

Biguá 17 (6-5)

Urunday Universitario 16 (5-6)

Defensor Sporting 14 (5-4)

Goes 14 (3-8)

Unión Atlética 14 (3-8)

Aguada 12 (6-4) **

Cordón 11 (2-9) *

Welcome 10 (0-10)

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

FECHA 12

Lunes 8

21:15 Peñarol-Nacional

Martes 9

20:15 Welcome-Urunday Universitario

20:15 Cordón-Malvín

20:15 Unión Atlética-Hebraica y Macabi

Postergados: Aguada-Biguá y Goes-Defensor Sporting





