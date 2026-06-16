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Básquet: Peñarol y Aguada están jugando la cuarta final de la Liga en el Antel Arena

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Peñarol y Aguada están jugando en el Antel Arena la cuarta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que tiene al Carbonero 2-1 arriba luego del triunfo aguatero por 78-71 el pasado viernes.

El inicio fue favorable a los aguateros, que ganaban los duelos, se defendían muy bien y sacaban distancias en el resultado. Esto llevó al entrenador aurinegro Leandro García Morales a colocar temprano a Santiago Véscovi, quien en semifinales sufrió una triple fractura en el pómulo derecho y hoy volvió a las canchas.

Véscovi se cambió y, si bien la idea era que tuviera minutos, su ingreso fue más temprano de lo previsto. Al ver que sus dirigidos no se hallaban en partido, Morales hizo entrar al base, que con un triple descontó la ventaja de diez puntos que había conseguido Aguada.

El equipo de Leandro Taboada ganaba 21-13 al término del primer cuarto, diferencia de ocho puntos justificada a favor de los aguateros.

Los aurinegros, de flojo inicio, estaban siendo anulados y carecían de juego colectivo. Les costó 13 minutos anotaron mediante un doble.

En el segundo cuarto hubo un momento clave. García Morales pidió minuto a raíz del dominio de Aguada y luego su equipo reaccionó. Tras esto, Peñarol, que perdía por 11, se acercó y quedó a dos puntos tras un parcial de 12-5 a favor.

Los carboneros se recuperaron y confirmaron la reacción al irse al descanso ganando por cinco tantos. El primer tiempo finalizó 45-40 a favor de los mirasoles, que tenían como claves un gran porcentaje de tiros exteriores y una gran labor del brasileño Gabriel Jaú.

PREVIA

Los dirigidos por Leandro García Morales se impusieron 99-82 en el primer partido en el Antel Arena y luego 89-84 en el Palacio Peñarol.

Por el lado del Aguatero, que es dirigido técnicamente por Leandro Taboada, el único jugador que no está disponible es el juvenil Manuel Fernández, quien generalmente rota, por una fractura de tres vértebras.

Alejandro Sánchez Varela, Vivian García y Martín Rial integran la terna arbitral.

La serie es al mejor de siete partidos. El quinto juego, que será el próximo viernes 19, también se jugará en el Antel Arena, así como el resto de los partidos si son necesarios (el lunes 22 y el jueves 26).

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