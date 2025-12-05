Básquet: Peñarol aplastó a Urunday y Biguá derrotó a Welcome, que aún no ha ganado

Básquetbol

La undécima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) continuó este jueves por la noche con la disputa de dos partidos. Uno fue la contundente victoria de Peñarol sobre Urunday Universitario jugando como local en el Palacio Cr. Gastón Güelfi por cifras de 85-58.

El inicio del partido fue parejo y tuvo al Estudioso arriba en el marcador, pero un muy buen segundo cuarto del Carbonero hizo que tomara la ventaja, la cual no soltó más. Un parcial de 22-10 en el tercer chico inclinó aún más la balanza para el local, que llegó a tener una renta de 28 puntos y ahora es colíder junto con Nacional.

El colombiano Andrés Ibargüen y el estadounidense Skyler Hogan terminaron con 19 puntos cada uno, mientras que el debutante panameño Eric Romero hizo 16. En la visita el único que tuvo doble digito en unidades fue Eric Demers, que culminó con 15.

El otro partido de la noche fue el que Biguá le ganó como visitante a Welcome por 86-98. La W, tras 10 partidos jugados, aún no ha ganado; es el único que no lo ha hecho.

El control del partido, mayormente, lo tuvo el Pato de Villa Biarritz, que llegó a tener una ventaja máxima de 15 puntos. El local estuvo por delante en el marcador entre el segundo y el tercer periodo, pero no pudo cerrar bien el partido; hubo un parcial de 11-24 en el último chico a favor del visitante.

El dominicano Jhery Matos cerró su planilla con 26 puntos y ocho rebotes, y lo secundaron bien Deshone Hicks con 20 y Nicolás Catalá con 13. En el locatario, 19 unidades de Felipe García, 17 de Rashd Hassan y 16 más 10 rebotes del colombiano Álvaro Peña.

Fecha 11

Viernes 5

20:15 / Hebraica y Macabi-Goes (en Larre Borges)

21:15 / Unión Atlética-Malvín (en el Palacio Peñarol)

Postergado: Aguada-Defensor Sporting

POSICIONES

Nacional 18 (9-2) *

Peñarol 18 (9-2) *

Hebraica y Macabi 17 (7-3)

Biguá 17 (6-5)

Urunday Universitario 16 (5-6)

Malvín 15 (7-3) *

Defensor Sporting 14 (5-4)

Goes 13 (3-7)

Unión Atlética 13 (3-7)

Aguada 12 (6-4) **

Cordón 11 (2-9) *

Welcome 10 (0-10)

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

