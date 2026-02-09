Básquet: Peñarol, Defensor Sporting y Urunday ganaron en el inicio de una nueva fecha

Básquetbol

Tres partidos se disputaron en la noche de este lunes por el inicio de la fecha 21 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, entre los que sobresalió el triunfo de Peñarol ante Biguá. Además, Defensor Sporting le ganó a Welcome y Urunday Universitario venció a Cordón.

El equipo aurinegro se impuso 98-76 en el Palacio con Santiago Vescovi como figura, aportando 19 puntos, seis asistencias y tres rebotes. Skyler Hogan también hizo 19 tantos, mientras que Nicola Pomoli aportó 16 y siete rebotes en el conjunto local, que sacó ventajas en el complemento y se mantiene primero en la tabla. Deshone Hicks, con 29 puntos y cuatro asistencias, destacó en el Pato de Villa Biarritz.

El elenco fusionado ganó 91-77 en Welcome, resultado que le permite mantenerse en la pelea por meterse en la Liguilla de los seis mejores. Elijah Weaver fue el goleador del equipo ganador con 15 puntos, mientras que Juan Martín Ortiz aportó 14 en el local.

El conjunto estudioso ganó a domicilio 106-87 en Cordón y, aunque está un poco relegado como Defensor Sporting, también se mantiene en la pelea por entrar en la Liguilla de arriba. Santiago Massa y Hollis Thompson convirtieron 21 puntos en Urunday, mientras que Addison Spruill fue el goleador de la noche con 22 tantos para los albicelestes.

POSICIONES

Peñarol 37 puntos (18-3) *

Biguá 32 (11-10)

Hebraica y Macabi 31 (12-7)

Malvín 31 (13-7) *

Nacional 30 (13-6) *

Unión Atlética 29 (10-9)

Defensor Sporting 30 (10-10)

Urunday Universitario 30 (9-12)

Aguada 26 (12-6) **

Goes 26 (6-14)

Welcome 24 (3-18)

Cordón 22 (3-18) *

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

LO QUE VIENE

MARTES 10

20:15 Aguada-Goes

20:15 Hebraica y Macabi-Malvín

APLAZADO: Unión Atlética-Nacional

JUEVES 12

20:15 Defensor Sporting-Nacional

VIERNES 13

20:15 Aguada-Unión Atlética

