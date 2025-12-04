Básquetbol

Básquet: Nacional venció a Cordón en la reanudación de la Liga Uruguaya, que continúa hoy

Tras un parate de dos semanas, este miércoles por la noche se reanudó la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con el partido entre Cordón y Nacional en el gimnasio Julio Zito del Albiceleste por la undécima fecha.

El comienzo fue parejo, con ambos equipos turnándose la ventaja, pero fue a partir de la mitad del segundo cuarto cuando el Tricolor empezó a tomar las riendas del partido y llevar la ventaja hacia su lado.

El complemento fue todo del equipo de Álvaro Ponce, que llegó a sacar una renta máxima de 23 puntos e hizo que ambos cierren el juego con su segunda unidad en cancha. Fue triunfo 90-109 de Nacional, que se sube, al menos de forma momentánea, a la cima del torneo.

James Feldeine fue el goleador del Bolso con 19 puntos, pero lo acompañaron bien Patricio Prieto y Agustín Méndez (ocho rebotes), ambos con 16, y Connor Zinaich, con 17 y nueve rebotes. En el local, 27 unidades de Admon Gilder, 16 de Bryce Beamer y 13 más 11 rebotes de Victor Andrade.

POSICIONES

Nacional 18 (9-2) *

Hebraica y Macabi 17 (7-3)

Peñarol 16 (8-2) *

Malvín 15 (7-3) *

Urunday Universitario 15 (5-5)

Biguá 15 (5-5)

Defensor Sporting 14 (5-4)

Goes 13 (3-7)

Unión Atlética 13 (3-7)

Aguada 12 (6-4) **

Cordón 11 (2-9) *

Welcome 9 (0-9)

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

FECHA 11

Jueves 4

20:15 / Peñarol-Urunday Universitario

21:15 / Welcome-Biguá (TV)

Viernes 5

20:15 / Hebraica y Macabi-Goes (en Larre Borges)

21:15 / Unión Atlética-Malvín (en el Palacio Peñarol)

Postergado: Aguada-Defensor Sporting

