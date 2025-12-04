Básquet: Nacional venció a Cordón en la reanudación de la Liga Uruguaya, que continúa hoy

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Tras un parate de dos semanas, este miércoles por la noche se reanudó la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con el partido entre Cordón y Nacional en el gimnasio Julio Zito del Albiceleste por la undécima fecha.
El comienzo fue parejo, con ambos equipos turnándose la ventaja, pero fue a partir de la mitad del segundo cuarto cuando el Tricolor empezó a tomar las riendas del partido y llevar la ventaja hacia su lado.
El complemento fue todo del equipo de Álvaro Ponce, que llegó a sacar una renta máxima de 23 puntos e hizo que ambos cierren el juego con su segunda unidad en cancha. Fue triunfo 90-109 de Nacional, que se sube, al menos de forma momentánea, a la cima del torneo.
James Feldeine fue el goleador del Bolso con 19 puntos, pero lo acompañaron bien Patricio Prieto y Agustín Méndez (ocho rebotes), ambos con 16, y Connor Zinaich, con 17 y nueve rebotes. En el local, 27 unidades de Admon Gilder, 16 de Bryce Beamer y 13 más 11 rebotes de Victor Andrade.
POSICIONES
Nacional 18 (9-2) *
Hebraica y Macabi 17 (7-3)
Peñarol 16 (8-2) *
Malvín 15 (7-3) *
Urunday Universitario 15 (5-5)
Biguá 15 (5-5)
Defensor Sporting 14 (5-4)
Goes 13 (3-7)
Unión Atlética 13 (3-7)
Aguada 12 (6-4) **
Cordón 11 (2-9) *
Welcome 9 (0-9)
(*) Quita de dos puntos
(**) Quita de cuatro puntos
FECHA 11
Jueves 4
20:15 / Peñarol-Urunday Universitario
21:15 / Welcome-Biguá (TV)
Viernes 5
20:15 / Hebraica y Macabi-Goes (en Larre Borges)
21:15 / Unión Atlética-Malvín (en el Palacio Peñarol)
Postergado: Aguada-Defensor Sporting
