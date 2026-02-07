Básquet: Nacional ganó a Obras por la BCLA, sigue invicto y estiró su racha internacional

Básquetbol

Nacional salió a escena este sábado por la Basketball Champions League Américas (BCLA) y volvió a ganar. Se impuso por 73-77 a Obras Sanitarias en Argentina y, de esa manera, sigue invicto en el grupo B (cinco victorias en cinco partidos) y estiró su buena racha internacional.

El primer tiempo fue muy parejo, con ambos equipos intercambiando el liderato del tanteador y por pequeñas diferencias, hasta que en el cierre de este el conjunto locatario pudo sacar una pequeña renta.

En el inicio del complemento, el Tachero sacó su renta máxima de 12 puntos, pero de a poco el Bolso fue acercándose y fue en el último periodo cuando pudo volver a ponerse en ventaja.

Un buen cierre de Luciano Parodi, y con James Feldeine como abanderado, el Tricolor remontó y se llevó un triunfo que le permite estirar a 11 la racha de partidos consecutivos ganados a nivel de competiciones internacionales.

Connor Zinaich fue el goleador de Nacional con 21 puntos y capturó 14 rebotes, mientras que Feldeine cerró su planilla con 15, Bernando Barrera con 13 y Parodi con 11.

El Tricolor cerrará la fase de grupos - y la tercera y última ventana - este domingo enfrentando a Flamengo desde las 19:10 horas. Además, ya conoce su rival en cuartos de final, que será Paisas de Colombia, segundo del grupo A.

