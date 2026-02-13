Básquet: Nacional conoció fechas, horarios y sedes de partidos de cuartos de Champions

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este viernes quedaron definidos todos los detalles de los cuartos de final de la Basketball Champions Leagues Américas (BCLA), que tendrá a Nacional como único representante de Uruguay tras la eliminación de Aguada en fase de grupos.

El Tricolor ganó sus seis partidos de grupo y avanzó como líder con 12 puntos, por lo que enfrentará en la ronda de los ocho mejores a Paisas de Colombia, que quedó segundo la zona A con nueve unidades.

En su camino a cuartos de final, el Bolso le ganó los tres partidos al poderoso Flamengo y los tres a Obras Sanitarias.

Paisas, por su parte, venció en tres oportunidades al también colombiano Caimanes del Llano, equipo que entró como invitado y que protagonizó una de las peores campañas de la historia del torneo; cayó tres veces con el mexicano Astros de Jalisco, que hizo puntaje perfecto y rompió récords de anotación.

El primer partido se jugará en el Coliseo Iván de Bedout, de Medellín, el viernes 6 de marzo desde las 21:40 horas. El sábado 14 se enfrentarán en el Estadio 8 de Junio de Paysandú a las 20:40.

Todas las serias son al mejor de tres, por lo que de ser necesario un tercer partido, este se disputará el domingo 15, también en Paysandú y en el mismo horario.

Los cuatro ganadores avanzarán a la Final Four programada para abril, el cual Nacional quiere organizar, ya sea en Paysandú o en el Antel Arena, si logra clasificar.

El que avance de Nacional y Paisas enfrentará en el Final Four a Franca, primero del grupo D con 10 puntos, o Minas Tenis, segundo del C con la misma cantidad, ambos brasileños.

Del otro lado del cuadro están Astros de Jalisco y Flamengo, y Boca Juniors e Instituto.

Los dos vencedores de semifinales jugarán la final y los dos perdedores, el partido por el tercer puesto.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy