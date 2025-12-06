Básquet: Malvín derrotó a Unión Atlética y Hebraica y Macabi aplastó a Goes

Básquetbol

Dos partidos de la fecha 11 de la Liga Uruguaya de básquetbol se jugaron este viernes, con el destaque para la victoria de Malvín sobre Unión Atlética por 78-72 en el Palacio Peñarol, donde hubo más de 2.300 personas de los dos equipos y un gran colorido clásico.

Salvo un par de posesiones en el segundo cuarto, el conjunto playero siempre estuvo arriba en el tanteador y se fue 16-12 al primer descanso, 38-32 al segundo y 53-46 al tercero, luego de haber tenido una renta máxima de 12 tantos.

El arranque de Ramy Abell con el tiro exterior, la regularidad de Dragan Zekovic en el poste bajo y el cierre de Jesús Cruz anotando desde el uno contra uno fueron los puntos altos de un equipo que metió nueve triples en 29 intentos, contra un pobre 2/24 de su rival.

Quatarrius Wilson, desnivelante en el juego interior, fue el único argumento del elenco azulgrana, que lo tuvo como máximo anotador con 29 unidades, seguido por el debutante Christian Alaekwe con 13. Por el ganador, Cruz metió 25, Zekovic 19 y Abell 15.

En el otro partido de la noche, Hebraica y Macabi aplastó a Goes 106-63 en cancha de Larre Borges y sigue primero al cabo de la primera rueda, a la que le restan dos partidos pendientes de Defensor Sporting (ante Aguada y Welcome).

El equipo macabeo se fue 51-34 al descanso largo y siguió ampliando la ventaja sin piedad en el segundo tiempo, con Arnold Louis como principal anotador con 30 tantos, seguido por Federico Haller con 17. Del otro lado, Manuel Oyenard, Justin Strings y Akia Pruitt metieron 10 cada uno.

POSICIONES

Hebraica y Macabi 19 (8-3)

Nacional 18 (9-2) *

Peñarol 18 (9-2) *

Malvín 17 (8-3) *

Biguá 17 (6-5)

Urunday Universitario 16 (5-6)

Defensor Sporting 14 (5-4)

Goes 14 (3-8)

Unión Atlética 14 (3-8)

Aguada 12 (6-4) **

Cordón 11 (2-9) *

Welcome 10 (0-10)

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

FECHA 12

Lunes 8

21:15 Peñarol-Nacional

Martes 9

20:15 Welcome-Urunday Universitario

20:15 Cordón-Malvín

20:15 Unión Atlética-Hebraica y Macabi

Postergados: Aguada-Biguá y Goes-Defensor Sporting

