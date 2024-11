Básquetbol

Básquet: Malvín aplastó a Welcome como visitante y esta noche hay tres partidos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Malvín derrotó a Welcome 86-60 a domicilio, en el arranque de la quinta fecha de la Liga Uruguaya de básquetbol, por lo que llegó a cuatro victorias y una derrota. La W, que no ha logrado siquiera un nivel competitivo en el arranque de la temporada, todavía no ganó.

El equipo dirigido por Pablo López ya ganaba 23-11 al cabo del primer chico y cerró el segundo 51-51. La ventaja máxima llegó a ser de 43 a poco de finalizado el tercer período, y en el último redujo la diferencia el conjunto del Parque Rodó.

Marcel Souberbielle fue el goleador playero con 14 tantos, seguido por Anthony Hilliard y Lucas Capalbo con 12, además de Mauricio Arregui con 11 entrando desde la banca. Por el perdedor, Juan Martín Ortiz metió 18 y Sebastián Álvarez 12.

Hoy habrá tres partidos, entre los que sobresale la visita de Biguá a Aguada. El vigente campeón jugará su tercer y último partido de local sin público, producto de la sanción sufrida en las finales frente a Peñarol por cánticos de tinte racista hacia Jayson Granger.

POSICIONES

Malvín 9 puntos (4-1)

Nacional 6 (3-0)

Hebraica y Macabi 6 (3-0)

Cordón 6 (2-2)

Biguá 6 (2-2)

Urunday Universitario 5 (2-1)

Urupan 5 (1-3)

Trouville 5 (1-3)

Aguada 4 (2-2) **

Peñarol 4 (2-2) **

Defensor Sporting 4 (1-2)

Welcome 4 (0-4)

(**) Acarrea quita de dos puntos

Lunes 11

20:15 / Urupan-Hebraica y Macabi

20:15 / Aguada-Biguá

20:15 / Cordón-Urunday Universitario

Martes 12

21:15 / Nacional-Peñarol

Jueves 14

20:15 Malvín-Hebraica y Macabi

20:15 Defensor Sporting-Cordón

22:15 Trouville-Biguá

Sábado 16

20:15 Welcome-Urunday Universitario

20:15 Urupan-Aguada

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy