Básquet: Fernando Martínez estará en la Liga Uruguaya 2025/26, pero desde otro rol

Fernando Martínez resolvió, a sus 45 años, dejar de ser jugador de la Liga Uruguaya de básquetbol (LUB). Lo declaró en los últimos días y lo ratificó al aceptar la propuesta de Defensor Sporting para integrar el cuerpo técnico que encabeza Gonzalo Brea.

Luego de 21 temporadas consecutivas disputando el máximo torneo del básquet local, el Enano decidió dar un paso al costado, más allá de que hoy juega la Liga de Ascenso en Montevideo, su club de origen, en calidad de ficha innominada.

“Había decidido prácticamente cerrar mi carrera. Si no era por este cuerpo técnico que hay en Montevideo [encabezado por Sergio Delgado], no jugaba la Liga de Ascenso. Me fueron a buscar y me convencieron porque me encanta la forma que tienen de trabajar. Si era con otros entrenadores, yo no la jugaba”, contó al programa Último cuarto de Sport 890.

“Lagomar quiere que juegue el otro Metro con ellos. Ya tengo decidido que no voy a jugar más Liga. Son 10 meses y se me hizo muy cuesta arriba la temporada pasada”, explicó sobre su decisión, y valoró que el nuevo rol le servirá para su carrera de entrenador, que hoy lo tiene por cuarto año en las formativas de Lagomar.

“Sigo aprendiendo como jugador. Este es mi cuarto año en formativas y sigo aprendiendo desde ese lado. Me parece que es un buen paso sumarme a un cuerpo técnico como asistente y es una alegría enorme que me consideren para esa instancia”, explicó el pasado viernes, horas antes de que se confirmara su arribo a Defensor Sporting.

Desde la creación de la Liga Uruguaya de básquetbol, en 2003, el Enano solo faltó a la primera edición porque estaba defendieron al Otero Cambados, de la Liga EBA de España. Luego jugó dos temporadas en Aguada y para la 2006/07 firmó con Malvín, donde se convirtió en ídolo. En sus 10 años con el equipo playero conquistó cuatro títulos y siempre fue figura.

Posteriormente jugó seis ligas en Goes, dos en Urupan y la última en Urunday Universitario. En el ascenso pasó por Olivol Mundial, Larrañaga, Colón y Montevideo.

