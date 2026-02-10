Básquet: Bruno Fitipaldo brilló en Praga y guió un triunfo clave de Tenerife en Champions

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El uruguayo Bruno Fitipaldo volvió a ser determinante en Europa y fue la gran figura de La Laguna Tenerife en una victoria clave como visitante ante Era Nymburk por 69-55, en Praga, por la cuarta jornada del Grupo L de la Liga de Campeones FIBA.

El base celeste lideró a su equipo con 18 puntos, aportando carácter, conducción y eficacia en los momentos donde el partido exigía máxima concentración. A su rendimiento se sumó el escolta Wesly Van Beck, máximo anotador del encuentro con 21 unidades, y entre ambos se encargaron de sostener el poder ofensivo del conjunto canario, sumando 39 de los 69 puntos.

Desde el inicio, Tenerife se mostró firme en defensa y ordenado en ataque, con Fitipaldo marcando el ritmo del juego y castigando cuando encontró espacios. En un primer cuarto parejo, el uruguayo fue clave para recuperar la ventaja luego del único momento en que los checos pasaron al frente (9-8), y el equipo español cerró arriba 17-14.

Ya en el segundo período, Tenerife comenzó a despegarse en el marcador gracias a su efectividad desde el perímetro. Con triples importantes y una ofensiva bien distribuida, llegó a sacar una diferencia significativa (32-19). Sin embargo, una reacción del Nymburk sobre el final del cuarto achicó distancias y dejó el partido abierto al descanso: 35-29.

En el tercer cuarto el equipo local intentó reaccionar con mayor agresividad, pero allí volvió a aparecer Fitipaldo. El uruguayo, con puntos decisivos y buena lectura, ayudó a que Tenerife recuperara una diferencia de dos dígitos (48-38), controlando un tramo del juego que podía haber sido peligroso para los visitantes.

Aunque Nymburk logró acercarse en el inicio del último cuarto y quedó a solo seis puntos (56-50), el conjunto checo no tuvo la eficacia necesaria para completar la remontada. Tenerife se apoyó en su defensa y en la experiencia de sus líderes para cerrar el partido con autoridad y terminar imponiéndose por 69-55.

Con este triunfo, La Laguna Tenerife se mantiene entre los dos primeros puestos del grupo, dando un paso importante hacia la clasificación, con un Fitipaldo que volvió a dejar en claro su importancia como referente del equipo en una noche europea de alto nivel.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy