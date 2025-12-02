Básquet: Aguada y Cordón sancionados con quita de puntos por salivazos de sus hinchas

Básquetbol

A dos días de la reanudación de la Liga Uruguaya de básquetbol, luego del receso por la ventana de Eliminatorias mundialistas, se conocieron las sanciones que estaban pendientes para Aguada y Cordón, ambos por salivazos contra árbitros. Los dos clubes fueron castigados con la quita de dos puntos y además se les impuso una multa de 8.000 unidades indexadas.

En el caso de los rojiverdes, el hecho en cuestión se dio el 13 de noviembre en cancha de Larre Borges, segundos después de la derrota 79-78 a manos de Hebraica y Macabi. Un hincha escupió al árbitro Andrés Bartel, quien denunció el hecho.

Un día después pasó lo mismo cuando Cordón perdía con Biguá como local, con la diferencia de que el partido no había terminado. A 2’57’’ del final, los albicelestes perdían 84-75 y un salivazo de un menor de edad que estaba en la tribuna impactó en el árbitro Gonzalo Paz. Los jueces suspendieron el espectáculo y el Tribunal de Penas dio por finalizado el cotejo.

Aguada, que ya acarreaba una sanción de dos puntos desde la temporada pasada, quedó apenas dos unidades por encima de la zona de descenso y a tres de los puestos de clasificación a los playoffs. Su récord en cancha es de 6-4, pero por la quita de puntos es como si fuera 2-8. Le quedan 12 partidos para clasificar entre los seis primeros.

Cordón, que no acarreaba quita de puntos, ganó apenas dos partidos de los 10 que jugó, por lo que en la tabla de posiciones quedó igual que Welcome, que no registra victorias, y a tres de Unión Atlética y Goes, que son los rivales a dar caza para salvarse del descenso.

POSICIONES

Hebraica y Macabi 17 (7-3)

Peñarol 16 (8-2) *

Nacional 16 (8-2) *

Malvín 15 (7-3) *

Urunday Universitario 15 (5-5)

Biguá 15 (5-5)

Defensor Sporting 14 (5-4)

Goes 13 (3-7)

Unión Atlética 13 (3-7)

Aguada 12 (6-4) **

Cordón 10 (2-8) *

Welcome 9 (0-9)

(*) Quita de dos puntos

(**) Quita de cuatro puntos

PRÓXIMOS PARTIDOS

Miércoles 3

21:15 Cordón-Nacional (TV)

Jueves 4

20:15 Peñarol-Urunday Universitario

21:15 Welcome-Biguá (TV)

Viernes 5

20:15 Hebraica y Macabi-Goes (en Larre Borges)

21:15 Unión Atlética-Malvín (en el Palacio Peñarol)

Postergado: Aguada-Defensor Sporting

