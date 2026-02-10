Básquet: Aguada mostró carácter y derrotó por 70-64 a Goes en el Palacio Peñarol

Básquetbol

Aguada, con Luis Santos determinante y un Joaquín Rodríguez que fue clave, venció a Goes por 70-64 en el Palacio Peñarol por una nueva fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El partido comenzó con dos equipos muy ineficaces para anotar, tomando tiros de buen porcentaje que no encontraban red, lo que hacía el juego muy pobre.

Akia Pruitt era el encargado de levantar el nivel de un misionero que de a poco fue encontrando caminos al gol, en donde Santos y Zúvich hacían lo suyo en la tabla. Un triple de Santiso cerró esos diez minutos 11-10 para los rojiverdes.

En el segundo cuarto sostuvieron el partido de escasas diferencias, con los de Taboada pesando en las tablas y su rival mucho más en sus extranjeros.

Pruitt y Cracknell eran los que complicaban a la defensa rival, principalmente con corridas, mientras que Joaquín Rodríguez con ocho puntos desde el banco sostenían la paridad que cerró esa primera etapa 31-29 en favor del equipo de Signorelli.

El diferencial

El tercer parcial mostró a un aguatero decidido a marcar diferencias, principalmente con el crecimiento del Pepo Vidal para hacer jugar a su equipo, colocando un 12-0, cimentados en triples de Clark, el propio base, y un Santos determinante, para irse diez arriba (41-31). Todo eso sumado a cuatro minutos de defensa intensa y la desaparición ofensiva de Pruitt.

Pero todo se cimentó en la defensa, ya que en poco menos de ocho minutos, los azules para la ocasión anotaron tan solo cuatro puntos, pero además sufrieron para asegurar el rebote defensivo. un parcial de 26-9 para irse al descanso arriba quince arriba 55-40.

Los últimos diez minutos iniciaron con un 7-2 del equipo de Marcelo Signorelli para quedar a diez, con siete puntos de Justin Strings. Pero entre Santiso y Joaquín Rodríguez fueron encaminando y sosteniendo diferencias para llegar a los últimos cinco 66-54 arriba.

Las ganas de Fernando Verrone para robar alguna pelota y meter un triple, más lo hecho por Strings, llegó a dejar a cinco al misionero. Pero Luis Santos, anotando en la zona pintada, imponiendo presencia en la marca, y con algunos libres aunque no sea su fuerte, se encargó de cerrar todo. El partido se cerró 70-64 en favor de Aguada que festejó una vez más en el Palacio Peñarol.

Luis Santos con 19 puntos y 10 rebotes fue la gran figura del ganador, acompañado de Joaquín Rodríguez con 18 unidades y cinco rebotes. En Goes se destacó Justin Strings son 17 y 10 rebotes.

Suspendido

El otro partido de la noche se suspendió por decisión de los jueces cuando Malvín derrotaba 58-45 a Hebraica y Macabi por problemas en el funcionamiento de la bocina de los 24 segundos.

El partido se retomará este miércoles a las 20:15 horas comenzando a transitar el reloj desde los 7:02 por jugar del tercer cuarto.

