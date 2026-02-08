Basket Champions League Americas: Nacional volvió a vencer a Flamengo y sigue invicto

Básquetbol

Nacional le ganó a Flamengo 89-79 por la última fecha de la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas en el gimnasio de Obras Sanitarias, por lo que se transformó en el primer club uruguayo capaz que lograr seis triunfos en seis presentaciones en este certamen.

El partido no empezó bien para los tricolores en Buenos Aires, donde estuvieron 10 abajo en un primer cuarto que terminó 27-21 a favor de los cariocas. En el segundo, con James Feldeine como principal vía de gol y un alto porcentaje en triples (acompañado por el salteño Agustín Méndez), emparejó y empató de cara al entretiempo.

Tras el 45-45 con el que se fueron al descanso, Patricio Prieto apareció con tres triples al hilo en el arranque del tercero, que marcó un quiebre. Ya no volvió a estar abajo en el tanteador el conjunto de Álvaro Ponce, que empezó a repartir el goleo y siguió contando con Feldeine en un nivel estelar.

Nacional entró 78-69 al último cuarto y no pasó zozobras. Ante el último campeón, que se armó como para defender el título, volvió a sumar un triunfazo, como en Paysandú y Río de Janeiro, y se ilusiona en grande.

El dominicano Feldeine fue la figura con 25 puntos y seis asistencias, seguido por Connor Zinaich con 20 y Prieto con 12. Por el perdedor, que afrontó esta ventana en Buenos Aires sabiéndose clasificado segundo, sin chances de terminar primero, Alex Negrete metió 17.

El campeón uruguayo enfrentará a Paisas de Medellín en cuartos de final, instancia que se jugará en marzo con partidos de ida y vuelta. El primero será en Colombia, el segundo en Uruguay, y de haber un tercero será un día después también en suelo uruguayo.

