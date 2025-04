Barros Schelotto y un triunfo de Vélez Sarsfield ante Peñarol “por la convicción de ganar”

Fútbol Internacional

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez Sarsfield, valoró el triunfo sobre Peñarol en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo justificó a partir de “la convicción de jugar” de sus dirigidos. Entre ellos se destacaron los autores de los goles, Maher Carrizo y Álvaro Montoro, de 19 y 17 años respectivamente.

“Tenemos muchos juveniles en el primer equipo que ya van ganando partidos y años, y los que vienen son juveniles en su mayoría. Debemos lograr el equilibrio”, dijo, y remarcó el hecho de haber enfrentado “rivales que jugaron en Sudamérica, México, Italia y la selección de Uruguay”.

“Me pareció que la convicción con la que jugamos, que se vio más en los últimos 20 minutos, fue muy buena. Montoro entró ahí y tiene 17 años. Jugó de igual a igual. El gran paso que dimos fue poder igualar y ser profesionales al nivel de Peñarol, aún con pocos partidos”, remarcó el Mellizo, quien puso al joven Montoro a los 67’ por Imanol Machuca.

“Necesitábamos alguien que gambeteara y Machuca tenía una molestia, y necesitábamos estar al 100% para jugar. Le pedí a Montoro que hiciera lo que hace de enganche, pero por afuera. Ya ha jugado ahí con el técnico anterior”, explicó, y volvió a hablar del convencimiento de su equipo como una de las claves para sumar de a tres.

“Ganamos por la convicción que tuvimos de ganar, por no especular con llevarnos un punto, y por saber que tenemos que insistir. Muchas veces el rival se defiende, pero no podemos venir a quejarnos de que el rival se defendió. Tenemos que trabajar durante el partido en encontrar la jugada, insistir y no frustrarnos en el error. Creo que esa convicción nos hizo ganar”, dijo.

“En ningún momento le dimos el contragolpe. Peñarol tiene un lanzador muy bueno y nunca tuvo la posibilidad de lanzar. O cuando lo hizo nos encontró bien haciendo las coberturas y no tuvimos problemas defensivos”, ponderó tras darle vuelta a un “rival que estaba en un bloque muy defensivo”, por lo que a Vélez le “costaba llegar”.

“A pesar del gol tratamos de llevar el juego para el campo de ellos. Lo hacíamos porque nos cedían el terreno, pero nos faltaba generar más en los últimos metros”, dijo, y recordó que en el entretiempo les pidió a sus jugadores “que siguieran jugando de la misma manera, pero con más intensidad y que fueran más rápidos”.

“Les pedí poner a los jugadores por afuera más veces mano a mano para que pudieran marcar diferencia. Que insistieran porque el partido lo íbamos a ganar en los 90 minutos. Hablamos de no desorganizarnos defensivamente y siguiéramos igual, porque habían tenido una muy linda jugada de Fernández pero en líneas generales defendimos muy bien”, concluyó.

