Banfield: “Mientras yo esté, el técnico va a ser Gustavo Munúa”, dijo el presidente

Banfield atraviesa un momento complicado en el fútbol argentino. Y es que en las primeras 13 fechas sumó solamente 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y seis derrotas, ubicándose cerca de los puestos de descenso. Esto hizo que Gustavo Múnua esté en la cuerda floja y se rumoree con su despido, pero por ahora sigue en el cargo.

Este miércoles, Eduardo Spinosa, presidente del club, habló con DSports y transmitió tranquilidad a los hinchas, que se manifestaron el pasado fin de semana: “Más que una racha, fue un mal comienzo en resultados. Nadie esperaba no ganar de local y tener un solo triunfo, pero hay que darle tiempo suficiente, empezó su trabajo hace poco”.

“Me sorprendió cuando dijeron que no lo podíamos echar porque no podíamos pagarle el contrato. Mirá si después de 12 años conduciendo el club, que está al día y que viene creciendo, nos va a temblar el pulso de echar un técnico cuando”, dijo ante los rumores, y cerró de forma contundente: “Confiamos en que va a salir adelante. A mí me queda poco tiempo, así que mientras yo esté de presidente el técnico de Banfield va a ser Gustavo Munúa”.

