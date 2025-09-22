Fútbol Internacional

Balón de Oro: Dembélé fue elegido mejor jugador del mundo y le ganó la puja a Yamal

Ousmane Dembélé ganó este lunes el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, y se convirtió en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del delantero de Paris Saint-Germain fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa Francesa, pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

“Gracias. Realmente no tengo palabras. Fue una temporada increíble con el PSG. Doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Dembélé.

“Prácticamente lo ganamos todo. Este trofeo individual lo logró el colectivo”, agregó el exjugador del FC Barcelona, y afirmó: “El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones”.

Dembélé tuvo en pocos meses una transformación. A su característica de jugador desequilibrante y regateador le agregó la finalización de las jugadas, faceta por la que antes era criticado. Bajo las órdenes de Luis Enrique, aumentó su influencia en el juego.

El francés sucede al español Rodri. El precedente Balón de Oro francés fue Karim Benzema hace tres años.

El PSG colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º).

El PSG fue designado también mejor equipo masculino de la temporada.

El trofeo Gerd Müller (de mejor goleador de la temporada) fue para el sueco Viktor Gyökeres, que pasó el pasado verano europeo del Sporting de Portugal al Arsenal, y a la jugadora polaca del FC Barcelona Ewa Pajor.

TODOS LOS PREMIOS

Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Lev Yashin (mejor portero)

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)

Trofeo Lev Yashin (mejor portera)

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana

Mejor equipo masculino

Paris Saint-Germain

Mejor equipo femenino

Arsenal

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy