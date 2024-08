Fútbol uruguayo

Balbi y dichos de Bauzá: “Manifestaciones infelices; no les encuentro explicación”

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, se refirió a las declaraciones del secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, quien dijo que a Juan Izquierdo “se le informó una pequeña arritmia” hace diez años, cuando defendía a Cerro.

“Hace 10 años se hicieron exámenes al plantel de Cerro, en el que jugaba Juan Izquierdo en ese momento. Se le hizo un electrocardiograma. Tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pudiera jugar. Hay que controlarlo, y estamos seguros de que los médicos de los diferentes clubes por los que pasó lo controlaron”, expresó Bauzá en la mañana de este lunes en el programa Minuto 1, de radio Carve Deportiva (1010 AM).

Por la noche, el máximo mandatario tricolor respondió a estos dichos en De fútbol se habla así, de DSports: “Fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar y fuera de contexto. Indudablemente, afectó a la familia. No sumaban. Restaron mucho. No entiendo. Preferí no llamarlo. Sé que algunos compañeros míos lo llamaron, manifestándole nuestro pesar”.

“Son manifestaciones infelices a las que, desde acá [Brasil], no les encuentro explicación. Eso fue hace diez años. Después, Juan siguió siendo futbolista profesional y pasó por varios equipos, incluso por clubes del exterior en los que se hacen chequeos médicos permanentes. Acá, fue unanimidad: a todos nos cayó pésimo. No sumaba, no construía; al contrario, arrojaba un manto de dudas sobre lo que pudo haber pasado”.

