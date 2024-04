Balbi sobre el audio VAR del clásico: “Parecían los sobrinos del Pato Donald hablando”

Fútbol uruguayo

Un día después de anunciar que su club le retiró la confianza al Colegio de Árbitros, órgano del que pedirá la remoción de autoridades, Alejandro Balbi, presidente de Nacional, volvió a referirse a la jugada más polémica del clásico del pasado viernes, cuando los tricolores reclamaron un penal sobre Gonzalo Carneiro no sancionado por los jueces.

“Nacional sabe que estos mismos árbitros van a seguir arbitrándonos. A veces el hincha desde la tribuna y con pasión pretende que a un árbitro se lo expulse, pero son cosas irrealizables y no suceden salvo que haya hechos gravísimos que vayan más allá de errores de mala praxis”, aclaró en diálogo con el programa 100% deporte de Sport 890 el máximo directivo tricolor, quien prefiere exigir “cambios estructurales”.

“Apostamos a la sabiduría de Nacho [Ignacio] Alonso [presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol]. Ese tema lo tiene que resolver, pero no creo que sea a pedido de Nacional. Y no es para beneficiar a Nacional. Habrá que determinar que hay algunos árbitros que tienen que capacitarse más o dirigir menos. Es un tema de capacidad y capacitación”, agregó.

Diferente a Peñarol



“¿Vamos a seguir con personas que hace más de 10 años están en el Colegio de Árbitros? Cuando un equipo no funciona, cambiamos al técnico. El cambio es una constante en la vida cuando las cosas no funcionan, y no todo está mal. En Uruguay hay muy buenos árbitros. No es que todo esté mal, pero nos sorprende que haya errores específicos que se repiten”, dijo.

Balbi recordó los “ocho años sin penales para Nacional en los clásicos” y contó que tras los clásicos del verano, en los que también entiende que hubo penales no pitados para su club, se les “dijo que se iban a pulir errores y 40 días después pasó lo mismo”. “Esa es la molestia que nos potencia a tomar esta decisión”, comentó.

“Tampoco voy a caer en el simplismo de aceptar que estamos haciendo lo mismo que hizo Peñarol el año pasado. Estamos en una posición muy distinta y lejana a lo que hizo Peñarol, que se quejaba todos los fines de semana y por cualquier medio de comunicación. Nacional no se quejó porque empató con Progreso. Se quejó por los clásicos, porque fue un escándalo que trascendió fronteras”, indicó.

“Parecían los sobrinos del Pato Donald hablando”

“Acá hay dos campeonatos: el Campeonato Uruguay y el clásico. Lamentablemente, en los últimos tres clásicos Nacional fue perjudicado”, dijo Balbi, quien recordó que Antonio García, el encargado del VAR en el 0-0 entre Peñarol y Nacional el pasado viernes, “le hizo tres partidos de seis” al conjunto carbonero en lo que va del Torneo Apertura.

Además, Balbi consideró que en el diálogo que salió a la luz de la jugada polémica del supuesto penal de Camilo Mayada sobre Carneiro, los árbitros “parecían los sobrinos del Pato Donald hablando, uno arriba del otro”. “Uno veía una cosa, otro veía otra, otro gritaba que venía Polenta corriendo, como si fuera a degollarlo con una faca. ¿Para qué tenemos 14 cámaras y el instrumento que está legitimado por la FIFA en todos los campeonatos?”, añadió.

“Tenemos una herramienta como el VAR que no estamos usando. Es como tener un auto con caja de sexta y andar en segunda”, señaló, y criticó que “dos de los tres directores del Colegio de Árbitros están en el exterior y tendrían que estar acá”.

