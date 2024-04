Balbi le contestó a Ruglio: “No pudieron controlar un partido que solo tuvo público local”

Fútbol uruguayo

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, le respondió a Juan Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, luego de que este declarara que Nacional no había cumplido con el protocolo establecido en el partido clásico del pasado viernes en el estadio Campeón del Siglo, donde el duelo correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura culminó empatado sin goles.

“No cumplió ni el horario de salida para llegar en hora al estadio, ni los 10 minutos que nosotros sí habíamos cumplido. Si no hay una sanción, entonces en el Clausura nosotros nos quedamos una hora adentro del vestuario, la gente de Nacional se queda ahí y empezamos a cambiar figurita por figurita. Lo único que hacemos es matar el espectáculo”, expresó previamente el máximo mandatario aurinegro.

Balbi

Por su parte, Balbi respondió horas más tarde luego de finalizada la reunión de directiva con respecto al arbitraje: “¿No estaba preparado el estadio de Peñarol para la fiesta del barrio y el folclore? No pudieron controlar un partido con solo hinchada local. ¿La culpa es de Nacional? El presidente de Peñarol me está dando la razón de que no era el ámbito adecuado para jugar el partido, si no pudieron controlar a sus propios hinchas”.

“¿Cómo me decían a mí hace quince días que estaban capacitados para recibir 2.000 hinchas de Nacional? Es ilógico. No pueden organizar un partido con hinchada local. Quedó demostrado. El estadio natural para jugar los clásicos es el Centenario”, manifestó luego.

Y finalizó: “La absoluta responsabilidad es de la hinchada de Peñarol. ¿Qué tiene que ver Nacional? Nacional se ajustó al protocolo de la AUF, salió en tiempo y forma, y llegó escoltado por la Policía. Si salimos tarde fue porque estaba lleno de gente en la puerta del hotel donde estaba concentrado Nacional y no hubo la precaución o la pericia necesaria para disuadir a los hinchas que dejaran pasar el ómnibus”.

